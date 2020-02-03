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신선한 원두로 12가지 맛있는 커피를 그 어느 때보다 손쉽게
버튼을 한 번만 눌러 에스프레소와 커피, 카푸치노, 라떼 마끼아또 등 향기로운 다양한 커피를 손쉽게 만들어 보세요. 부드러운 거품과 함께 즐기는 LatteGo 최고의 우유 첨가 음료를 손쉽게 설정할 수 있고 15초*만에 세척할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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매 순간 다른 종류의 커피를 즐길 수 있습니다. 강력한 에스프레소부터 부드러운 카푸치노까지, 전자동 에스프레소 머신은 언제나 완벽한 한 잔의 커피를 제공합니다.
실크같이 부드러운 우유 거품을 커피 위에 얹어 보세요. LatteGo는 사이클론 거품 기술을 통해 초당 394미터의 속도로 강력한 미세 기포를 방출하여 풍성하고 단단한 우유 거품을 만듭니다.
사용하기 쉬운 디스플레이로 커피가 나올 때까지 오래 기다리지 않아도 됩니다. 간단한 단계를 거쳐 손쉽게 나만의 신선한 원두 향을 맞춤 설정하여 커피를 내릴 수 있습니다.
진하기, 커피 종류, 우유 농도에 맞게 쉽게 조절할 수 있는 커피 맞춤 설정으로 원하는 커피를 만들 수 있습니다.
4개의 사용자 프로필에 맞춤 설정된 레시피를 저장하여 원하는 커피를 항상 똑같이 즐길 수 있습니다. 추가 게스트 프로필을 사용하면 여러분의 레시피를 바꾸지 않고도 손님이 정확히 원하는 대로 커피를 즐길 수 있습니다.
커피 맞춤 설정의 추가 샷 기능으로 더 진한 커피를 추출해 보세요. 쓴맛 없이 강한 향이 더해집니다.
아로마 추출 시스템은 90~98°C 사이의 물 온도를 유지하고 급수 속도를 조절하여 지능적으로 추출 온도와 아로마 추출 사이의 균형을 맞춰서 맛있는 커피를 즐기실 수 있습니다.
견고한 세라믹 그라인더는 12단계로 조절할 수 있어 원두를 고운 입자에서 굵은 입자까지 원하는 대로 분쇄할 수 있습니다.
내구성이 뛰어난 세라믹 그라인더로 커피의 풍부한 맛을 이끌어 내세요. 날카로운 칼날이 있는 분쇄기는 원두에서 최고의 향과 맛을 추출합니다. 100% 세라믹 재질로 만들어져 굵은 분쇄부터 초미세 분쇄까지 최소 20,000잔의 커피를 추출할 수 있습니다.
사용자의 편의를 위해 LatteGo 물받이와 커피 찌꺼기 통을 식기세척기에서 사용할 수 있도록 설계하였습니다. 이로 인해 시간도 절약하고 위생적으로 세척할 수 있습니다.
커피 머신에서 메시지가 표시된 후 필터를 교체하면 석회질을 제거하지 않고도 맑고 깨끗한 물로 최대 5000***잔까지 커피를 추출할 수 있습니다.
추출 그룹은 모든 전자동 커피 머신의 핵심으로, 정기적인 세척이 필요합니다. 추출 그룹은 분리가 가능하므로 수돗물로 깨끗하게 세척할 수 있습니다.
세련된 디자인의 머신으로 커피가 주목받습니다. 크롬 전면은 커피 한잔을 만드는 배경에도 고급스러움을 선사하며 주방의 품격을 끌어올립니다.
원산지
개인 맞춤 설정
다양성
다른 기능
액세서리
기술 사양
일반 사양
서비스
지속 가능성
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.