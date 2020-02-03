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  • 신선한 원두로 12가지 맛있는 커피를 그 어느 때보다 손쉽게 신선한 원두로 12가지 맛있는 커피를 그 어느 때보다 손쉽게 신선한 원두로 12가지 맛있는 커피를 그 어느 때보다 손쉽게

    필립스 5400 시리즈 전자동 에스프레소 머신

    EP5447/93

    신선한 원두로 12가지 맛있는 커피를 그 어느 때보다 손쉽게

    버튼을 한 번만 눌러 에스프레소와 커피, 카푸치노, 라떼 마끼아또 등 향기로운 다양한 커피를 손쉽게 만들어 보세요. 부드러운 거품과 함께 즐기는 LatteGo 최고의 우유 첨가 음료를 손쉽게 설정할 수 있고 15초*만에 세척할 수 있습니다.

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    필립스 5400 시리즈 전자동 에스프레소 머신

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    신선한 원두로 12가지 맛있는 커피를 그 어느 때보다 손쉽게

    그 어느 때보다 빠르게 우유 시스템을 세척하는* LatteGo

    • 12가지 음료
    • LatteGo 우유 솔루션
    • 크롬
    • TFT 디스플레이
    간편하게 즐기는 카페오레 등의 12가지 커피

    간편하게 즐기는 카페오레 등의 12가지 커피

    매 순간 다른 종류의 커피를 즐길 수 있습니다. 강력한 에스프레소부터 부드러운 카푸치노까지, 전자동 에스프레소 머신은 언제나 완벽한 한 잔의 커피를 제공합니다.

    고속 LatteGo 시스템으로 즐기는 부드러운 우유 거품

    고속 LatteGo 시스템으로 즐기는 부드러운 우유 거품

    실크같이 부드러운 우유 거품을 커피 위에 얹어 보세요. LatteGo는 사이클론 거품 기술을 통해 초당 394미터의 속도로 강력한 미세 기포를 방출하여 풍성하고 단단한 우유 거품을 만듭니다.

    직관적인 터치 디스플레이로 커피를 쉽게 선택 가능

    직관적인 터치 디스플레이로 커피를 쉽게 선택 가능

    사용하기 쉬운 디스플레이로 커피가 나올 때까지 오래 기다리지 않아도 됩니다. 간단한 단계를 거쳐 손쉽게 나만의 신선한 원두 향을 맞춤 설정하여 커피를 내릴 수 있습니다.

    커피 맞춤 설정으로 향과 양을 조절하세요.

    커피 맞춤 설정으로 향과 양을 조절하세요.

    진하기, 커피 종류, 우유 농도에 맞게 쉽게 조절할 수 있는 커피 맞춤 설정으로 원하는 커피를 만들 수 있습니다.

    4개의 사용자 프로필 덕분에 언제나 완벽한 커피를 즐길 수 있습니다.

    4개의 사용자 프로필 덕분에 언제나 완벽한 커피를 즐길 수 있습니다.

    4개의 사용자 프로필에 맞춤 설정된 레시피를 저장하여 원하는 커피를 항상 똑같이 즐길 수 있습니다. 추가 게스트 프로필을 사용하면 여러분의 레시피를 바꾸지 않고도 손님이 정확히 원하는 대로 커피를 즐길 수 있습니다.

    추가 샷 기능으로 더욱 풍미가 깊어집니다.

    추가 샷 기능으로 더욱 풍미가 깊어집니다.

    커피 맞춤 설정의 추가 샷 기능으로 더 진한 커피를 추출해 보세요. 쓴맛 없이 강한 향이 더해집니다.

    변함없이 완벽한 온도, 향 및 크레마**

    변함없이 완벽한 온도, 향 및 크레마**

    아로마 추출 시스템은 90~98°C 사이의 물 온도를 유지하고 급수 속도를 조절하여 지능적으로 추출 온도와 아로마 추출 사이의 균형을 맞춰서 맛있는 커피를 즐기실 수 있습니다.

    12단계 그라인더 레벨로 손쉽게 사용자의 취향에 맞게 조정할 수 있습니다.

    12단계 그라인더 레벨로 손쉽게 사용자의 취향에 맞게 조정할 수 있습니다.

    견고한 세라믹 그라인더는 12단계로 조절할 수 있어 원두를 고운 입자에서 굵은 입자까지 원하는 대로 분쇄할 수 있습니다.

    최고의 커피 20,000잔 분량까지 사용 가능한 견고한 세라믹 그라인더

    최고의 커피 20,000잔 분량까지 사용 가능한 견고한 세라믹 그라인더

    내구성이 뛰어난 세라믹 그라인더로 커피의 풍부한 맛을 이끌어 내세요. 날카로운 칼날이 있는 분쇄기는 원두에서 최고의 향과 맛을 추출합니다. 100% 세라믹 재질로 만들어져 굵은 분쇄부터 초미세 분쇄까지 최소 20,000잔의 커피를 추출할 수 있습니다.

    LatteGo는 튜브 없이 2개의 부품으로 이루어져 세척이 매우 간편합니다.

    LatteGo는 튜브 없이 2개의 부품으로 이루어져 세척이 매우 간편합니다.

    사용자의 편의를 위해 LatteGo 물받이와 커피 찌꺼기 통을 식기세척기에서 사용할 수 있도록 설계하였습니다. 이로 인해 시간도 절약하고 위생적으로 세척할 수 있습니다.

    석회질 제거 없이 최대 5000잔***의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터

    석회질 제거 없이 최대 5000잔***의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터

    커피 머신에서 메시지가 표시된 후 필터를 교체하면 석회질을 제거하지 않고도 맑고 깨끗한 물로 최대 5000***잔까지 커피를 추출할 수 있습니다.

    간편하게 세척할 수 있는 완전 분리형 커피 추출 그룹

    간편하게 세척할 수 있는 완전 분리형 커피 추출 그룹

    추출 그룹은 모든 전자동 커피 머신의 핵심으로, 정기적인 세척이 필요합니다. 추출 그룹은 분리가 가능하므로 수돗물로 깨끗하게 세척할 수 있습니다.

    프리미엄 머신, 주방에 어울리는 고급스러운 디자인

    프리미엄 머신, 주방에 어울리는 고급스러운 디자인

    세련된 디자인의 머신으로 커피가 주목받습니다. 크롬 전면은 커피 한잔을 만드는 배경에도 고급스러움을 선사하며 주방의 품격을 끌어올립니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      루마니아
      디자인:
      이탈리아

    • 개인 맞춤 설정

      아로마 강도 설정
      5
      분쇄 굵기 설정
      12
      커피 및 우유 농도
      조절식
      추출 전 아로마 조절
      사용자 프로필
      • 4
      • 손님
      온도 설정 가능
      3

    • 다양성

      음료
      • 에스프레소
      • 커피
      • 아메리카노
      • 카푸치노
      • 라떼 마끼아또
      • 플랫 화이트
      • 카페오레
      • 카페 라떼
      • 카페 크레마
      • 리스트레토
      • 에스프레소 룽고
      • 여행용 머그컵 기능
      • 우유 거품
      • 뜨거운 물
      분말 커피 옵션
      더블 컵
      우유 더블 컵
      아니요

    • 다른 기능

      분리형 커피 추출 그룹
      아로마 씰
      석회질 제거
      아쿠아 클린

    • 액세서리

      포함됨
      • 계량 스푼
      • 물 경도 검사지
      • 아쿠아 클린 필터
      • 윤활제
      • LatteGo 보관 뚜껑

    • 기술 사양

      전압
      220  V
      코드 길이
      80  cm
      색상
      블랙
      진동수
      60  Hz
      우유통 용량
      0.26  l
      찌꺼기 용기 용량
      12  servings
      물탱크 용량
      1.8  l
      커피 원두 용량
      275  g
      중량
      8  kg
      찌꺼기 용기
      전면 액세스
      물탱크
      전면 액세스
      호환성:
      아쿠아 클린
      펌프 압력
      15  bar
      제품 규격
      246x372x433  mm
      마감
      크롬 도금

    • 일반 사양

      완벽한 우유 거품
      LatteGo
      조절 가능한 음료 추출구 높이
      85~145  mm
      쉬운 세척 및 유지관리
      아쿠아 클린 필터 호환 가능
      식기세척기 사용가능 부품
      • 드립 트레이
      • LatteGo
      디스플레이 유형
      TFT

    • 서비스

      2년 보증

    • 지속 가능성

      ECO 설정
      에너지 절약 추출
      1400  W
      포장 재질 재활용 가능
      >95%

    Badge-D2C

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    • *70~82°C 기준.
    • **머신에 표시된 바와 같이 8개의 필터 교환을 바탕으로 합니다. 실제 잔 수는 커피 종류, 헹굼 및 세척 패턴에 따라 달라질 수 있습니다.

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