다림질
모든 시리즈
PowerLife 스팀 다리미
단종됨
GC2910/28
1 개 상 수상
매일 사용할 수 있도록 설계
변함없는 놀라운 기능의 스팀다리미로 매일 뛰어난 성능을 경험하세요. 스팀글라이드 열판을 통해 지속적으로 분사되는 고압력 스팀과 사용이 간편한 석회질 세척 기능을 갖춘 필립스 파워라이프(PowerLife) 스팀다리미는 실용적이며 사용할수록 그 가치가 돋보입니다.
분당 35g, 100g의 순간 스팀
스팀글라이드 열판
석회질 방지 기능
2100W
강력한 연속 스팀 분사가 가능한 2100W 전력
분당 최대 35g의 연속 스팀 분사 기능으로 모든 주름을 손쉽게 제거할 수 있습니다.
최대 100g의 순간 스팀으로 심한 주름도 빠르게 제거할 수 있습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
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