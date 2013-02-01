제품지원

모든 시리즈

  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron

단종됨

PowerLife스팀 다리미

GC2910/28

1 개 상 수상

매일 사용할 수 있도록 설계

변함없는 놀라운 기능의 스팀다리미로 매일 뛰어난 성능을 경험하세요. 스팀글라이드 열판을 통해 지속적으로 분사되는 고압력 스팀과 사용이 간편한 석회질 세척 기능을 갖춘 필립스 파워라이프(PowerLife) 스팀다리미는 실용적이며 사용할수록 그 가치가 돋보입니다.

모든 혜택 보기

스팀글라이드 열판 장착

매일 사용할 수 있도록 설계

  • 분당 35g, 100g의 순간 스팀

  • 스팀글라이드 열판

  • 석회질 방지 기능

  • 2100W

강력한 연속 스팀 분사

강력한 연속 스팀 분사

강력한 연속 스팀 분사가 가능한 2100W 전력

분당 최대 35g의 연속 스팀 분사

분당 최대 35g의 연속 스팀 분사

분당 최대 35g의 연속 스팀 분사 기능으로 모든 주름을 손쉽게 제거할 수 있습니다.

잘 펴지지 않는 심한 주름도 쉽게 제거하는 100g의 순간 스팀

잘 펴지지 않는 심한 주름도 쉽게 제거하는 100g의 순간 스팀

최대 100g의 순간 스팀으로 심한 주름도 빠르게 제거할 수 있습니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

리뷰

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능