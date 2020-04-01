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단종됨

3000 series전자동 에스프레소 머신

HD8821/05

5

| (1) 리뷰

원터치로 완성되는 커피

커피 원두를 과열시키지 않는 100% 세라믹 그라인더 덕분에 신선한 원두 한 알 한 알로부터 완벽한 에스프레소를 추출해 보세요. 또한 클래식 우유 거품기로 나에게 딱 알맞은 뜨거운 거품 우유를 만들 수 있습니다.

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완벽한 풍미를 선사하는 고유의 100% 세라믹 그라인더

원터치로 완성되는 커피

  • 2가지 종류의 커피를 추출

  • 클래식 우유 거품기

  • 블랙

  • 5단계로 조절 가능한 그라인더

원터치로 신선한 원두에서 에스프레소를 추출

원터치로 신선한 원두에서 에스프레소를 추출

버튼을 누르고 잠시 기다리기만 하면 신선하게 그라인딩된 원두에서 한 번에 한 잔 또는 두 잔의 에스프레소를 추출할 수 있습니다.

클래식 우유 거품기로 만드는 맛있는 우유 거품

클래식 우유 거품기로 만드는 맛있는 우유 거품

바리스타들이 파날레로라고도 부르는 클래식 우유 거품기는 스팀을 우유로 뿜어내어 카푸치노를 위한 부드러운 우유 거품을 쉽게 만들어 줍니다. 전통적인 방식으로 맛있는 우유 거품을 만들어 숨겨져 있던 바리스타 재능을 펼쳐보세요!

최고의 커피 20,000잔 분량까지 사용 가능한 견고한 세라믹 그라인더

최고의 커피 20,000잔 분량까지 사용 가능한 견고한 세라믹 그라인더

당사의 그라인더는 100% 세라믹으로, 매우 튼튼하고 정밀합니다. 덕분에 최소 20,000잔의 신선하고 향기로운 커피를 즐기실 수 있습니다.

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5.0

5점 만점

1

리뷰

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1

01/04/2020

한국

한국

정말 편하고 커피맛도 굿^^

우선편리합니다~~하루 몇잔씩 ..향도 맛도 만족합니다. 물세척만 해주면되궁~~~6개월쯤 석회질청소하고 설명서대로 청소하면 커피숍가는 번거로움을 해곌해줍니다

찬성

편리성

반대

딱히없음

이 후기는 3000 series HD8821/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2018-04-01

이 후기는 3000 series HD8821/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2018-04-01

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