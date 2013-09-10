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최대 80%까지 지방을 줄인 맛있는 튀김 요리!*
필립스 아방세 에어프라이어는 특허 받은 에어스톰기술을 통해 겉은 바삭하고 속은 부드럽게 음식을 튀길 수 있습니다. 기름을 약간만 넣거나 사용하지 않아도 완벽한 식감과 뛰어난 맛을 보장합니다.모든 혜택 보기
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뜨거운 공기의 빠른 순환과 방사형 설계 그리고 최적의 가열 프로파일이 조합된 필립스 에어프라이어의 독특한 디자인으로 기름을 더 넣지 않고도 빠르고 쉽고 건강하게 다양한 튀김 요리를 만들 수 있습니다.
1.2kg의 용량은 최대 5인분까지 조리할 수 있습니다. 이제 가족 구성원이 많아도 용량이 50% 더 커진 에어프라이어로 조리해 보세요.**
에어프라이어의 특허 받은 에어스톰기술 덕분에 기름을 약간만 넣거나 사용하지 않아도 기존 튀김기 보다 지방은 줄이고 맛은 뛰어난 튀김, 베이킹, 구이 요리로 간식과 식사를 준비할 수 있습니다! 또한 필립스 에어프라이어의 에어스톰기술은 기존 튀김기보다 냄새 배출이 적고 세척하기 쉬우며 매일 사용하기에도 안전하고 경제적입니다!
래피드 에어 테크놀로지의 혁신적인 필립스 에어프라이어는 단순한 튀김 요리뿐만 아니라 한 번의 동작으로 베이킹, 구이 요리까지 가능하므로 좋아하는 모든 음식에 활용할 수 있습니다.
디지털 터치스크린으로 시간과 온도를 조절할 수 있어 요리가 더 쉽고 정교해집니다. 정확한 온도와 시간으로 좋아하는 음식을 최상의 맛으로 즐겨 보세요!
향상된 성능으로 더 빠르게 요리가 완성됩니다! 강력해진 파워*를 이용하여 맛있는 튀김 요리를 저지방*으로 즐겨 보세요!
좋아하는 요리의 설정을 저장해 두고 다음에 버튼을 누르기만 하면 음식이 준비됩니다!
논스틱 코팅 처리된 분리형 팬과 튀김 바구니는 식기 세척기를 이용하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.
요리 전문가가 제공하는 에어프라이어에서 만들 수 있는 다양한 저지방 튀김 요리 비법이 담긴 유용한 레시피 북입니다. 또한 굽기, 로스팅, 베이킹 등 제품의 다양한 기능과 활용도를 함께 담고 있어 몸에 좋은 건강한 요리를 빠르고 간편하게 조리하는 데 다양하게 활용할 수 있습니다.
기술 사양
디자인
크기 및 무게
일반 사양
마감
서비스
지속 가능성
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