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최대 90%까지 지방을 줄인* 맛있는 요리!
조리창에서 내부가 들여다보이는 필립스 최초의 에어프라이어! 래피드 에어 테크놀로지 덕분에 겉은 바삭하고 속은 부드러우면서 지방은 최대 90% 줄인 건강한 음식을 즐겨보세요. HomeID 앱을 다운로드하여 맛있는 레시피를 찾아보세요.모든 혜택 보기
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투명 창 디자인 덕분에 언제든지 조리 결과를 확인할 수 있으며 좋아하는 재료가 맛있는 음식으로 변신하는 것을 확인할 수 있습니다.
필립스 에어프라이어는 튀김, 베이킹, 그릴, 로스팅, 탈수, 토스트, 해동, 재가열 등 다양한 가능성의 세계를 열어줍니다.
독특한 회오리판 디자인의 래피드 에어 테크놀로지는 뜨거운 공기를 순환하면서 기름을 거의 추가하지 않아도 겉은 바삭하고 속은 부드러운 맛있는 음식을 만들어줍니다.
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필립스 에어프라이어 3000 시리즈는 뜨거운 공기를 사용하여 음식을 바삭하고 완벽하게 조리하며 지방을 최대 90%까지 감소시킵니다.*
분리 가능한 모든 부품은 식기세척기로 세척할 수 있습니다. 필립스 에어프라이어의 퀵클린 바스켓은 논스틱 코팅이 되어 있어 세척이 용이합니다. 또한 공기로 튀기기 때문에 온 집안을 채우던 튀김 냄새에서 해방될 수 있습니다.
필립스 대용량 에어프라이어는 가족을 염두에 두고 디자인되었습니다. 5.6L 용량으로 한 번에 최대 4인분까지 다양한 요리를 만들 수 있습니다.
버튼을 터치해서 조리해 보세요. 프리셋 프로그램에는 냉동 간식, 신선 튀김, 고기, 생선, 닭다리, 케이크 및 구운 채소도 포함되어 있습니다.
원산지
기술 사양
일반 사양
크기 및 무게
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