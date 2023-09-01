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  • 최대 90%까지 지방을 줄인* 맛있는 요리! 최대 90%까지 지방을 줄인* 맛있는 요리! 최대 90%까지 지방을 줄인* 맛있는 요리!
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    에어프라이어 3000 시리즈 XL 디지털 창

    HD9257/80

    최대 90%까지 지방을 줄인* 맛있는 요리!

    조리창에서 내부가 들여다보이는 필립스 최초의 에어프라이어! 래피드 에어 테크놀로지 덕분에 겉은 바삭하고 속은 부드러우면서 지방은 최대 90% 줄인 건강한 음식을 즐겨보세요. HomeID 앱을 다운로드하여 맛있는 레시피를 찾아보세요.

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    에어프라이어 3000 시리즈 XL 디지털 창

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    최대 90%까지 지방을 줄인* 맛있는 요리!

    특허 받은 래피드 에어 테크놀로지

    • 래피드 에어 테크놀로지
    • 5.6L
    • 블랙
    내부가 들여다보이는 조리창

    내부가 들여다보이는 조리창

    투명 창 디자인 덕분에 언제든지 조리 결과를 확인할 수 있으며 좋아하는 재료가 맛있는 음식으로 변신하는 것을 확인할 수 있습니다.

    13-in-1 조리 기능

    13-in-1 조리 기능

    필립스 에어프라이어는 튀김, 베이킹, 그릴, 로스팅, 탈수, 토스트, 해동, 재가열 등 다양한 가능성의 세계를 열어줍니다.

    래피드 에어 테크놀로지

    래피드 에어 테크놀로지

    독특한 회오리판 디자인의 래피드 에어 테크놀로지는 뜨거운 공기를 순환하면서 기름을 거의 추가하지 않아도 겉은 바삭하고 속은 부드러운 맛있는 음식을 만들어줍니다.

    기호에 맞는 맞춤형 레시피

    기호에 맞는 맞춤형 레시피

    가족의 기호에 맞는 추천 레시피를 매일 받아보세요. NutriU를 더 많이 사용할수록 여러분에게 더 필요한 레시피로 구성됩니다. 다른 요리사로부터 아이디어를 얻거나 비슷한 기호의 사람들을 팔로우 하세요.***

    건강한 삶을 위한 맛있는 에어프라이어 레시피

    건강한 삶을 위한 맛있는 에어프라이어 레시피

    맛있고 건강한 음식을 빠르게 만들 수 있는 수백 가지의 군침 도는 에어프라이어 레시피를 확인해 보세요. 영양 전문가가 구성한 NutriU 앱의 레시피로 매일매일 요리해보세요.

    최대 90%까지 지방을 줄인 튀김 요리*

    최대 90%까지 지방을 줄인 튀김 요리*

    필립스 에어프라이어 3000 시리즈는 뜨거운 공기를 사용하여 음식을 바삭하고 완벽하게 조리하며 지방을 최대 90%까지 감소시킵니다.*

    간편하게 세척 가능한 싱글 바스켓

    간편하게 세척 가능한 싱글 바스켓

    분리 가능한 모든 부품은 식기세척기로 세척할 수 있습니다. 필립스 에어프라이어의 퀵클린 바스켓은 논스틱 코팅이 되어 있어 세척이 용이합니다. 또한 공기로 튀기기 때문에 온 집안을 채우던 튀김 냄새에서 해방될 수 있습니다.

    대용량. 온 가족용

    대용량. 온 가족용

    필립스 대용량 에어프라이어는 가족을 염두에 두고 디자인되었습니다. 5.6L 용량으로 한 번에 최대 4인분까지 다양한 요리를 만들 수 있습니다.

    7개의 사전 설정이 있는 터치 스크린

    7개의 사전 설정이 있는 터치 스크린

    버튼을 터치해서 조리해 보세요. 프리셋 프로그램에는 냉동 간식, 신선 튀김, 고기, 생선, 닭다리, 케이크 및 구운 채소도 포함되어 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      생산지
      중국

    • 기술 사양

      소비전력
      1700W
      전압
      220~240V/220~230V
      진동수
      50Hz~60Hz
      팩에 포함된 개수
      1
      배터리 제품
      아니요

    • 일반 사양

      주 재료
      플라스틱
      부 재료
      메탈
      용량
      5.6L
      투명 뚜껑
      아니요
      인터페이스
      디지털
      코드 길이
      0.8m
      보온 기능
      프로그램
      7가지 프리셋
      바스켓 수
      1
      탈착 가능한 바스켓
      타이머
      리모컨
      아니요
      인터넷 연결
      아니요
      테크놀로지
      래피드 에어 테크놀로지
      내장 전원 스위치
      자동 전원 차단
      온도 조절 장치
      전원 표시등
      열 전도 방지 손잡이
      식기세척기 사용 가능
      온도 표시기
      쿨월 포함
      최대 온도(°C)
      200
      관련 액세서리 1
      베이킹 및 조리 세트
      논스틱 코팅
      보증
      2
      단일 또는 듀얼 바스켓
      단일 바스켓
      연결
      연결되지 않음

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      392mm*284mm*299mm
      제품 폭
      284mm
      제품 높이
      299mm
      제품 중량
      5.05kg
      제품 규격
      392mm*284mm*299mm
      포장 중량
      6.1kg

    Badge-D2C

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    • 기존 필립스 튀김기로 조리한 신선 튀김과 비교.
    • *기존 튀김기 및 웍 튀김과의 닭고기 및 돼지고기 지방 함량 비교.
    • **HomeID 커뮤니티가 있는 국가에서만 사용 가능.

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