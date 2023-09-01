최대 90%까지 지방을 줄인* 맛있는 요리!

조리창에서 내부가 들여다보이는 필립스 최초의 에어프라이어! 래피드 에어 테크놀로지 덕분에 겉은 바삭하고 속은 부드러우면서 지방은 최대 90% 줄인 건강한 음식을 즐겨보세요. HomeID 앱을 다운로드하여 맛있는 레시피를 찾아보세요.