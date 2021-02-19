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    5000 시리즈 Connected 에어프라이어 5000 시리즈 XL

    HD9280/30

    건강. 맛. 이제 연결성까지.

    취향에 따라 수백 가지*의 맛있는 추천 식사를 선택하세요. NutriU 앱과 페어링하고 레시피를 선택한 후 에어프라이어로 전송해 보세요. 소파에 편안하게 앉아 조리 상황을 확인하세요. 식사가 준비되면 앱에서 알려드립니다!

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    5000 시리즈 Connected 에어프라이어 5000 시리즈 XL

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    HomeID 앱을 페어링하여 최고의 요리를 경험해 보세요.

    • 래피드 에어 테크놀로지
    • 1.2kg, 6.2L
    • 화이트/샴페인 메탈릭
    • 연결됨
    취향에 따른 새로운 레시피에 대해 매일 제공되는 영감

    취향에 따른 새로운 레시피에 대해 매일 제공되는 영감

    NutriU 앱과 페어링하여 에어프라이어로 조리할 수 있는 수백 가지*의 맛있는 식사를 찾아보세요. NutriU를 많이 사용할수록 맞춤형 추천 식사가 더 많이 제공됩니다. Google Play Store 또는 Apple Store에서 NutriU 앱을 다운로드한 다음 에어프라이어에 페어링하기만 하면 됩니다.

    휴대폰 또는 태블릿에서 조리 상황 확인

    휴대폰 또는 태블릿에서 조리 상황 확인

    소파에 편안히 앉아 레시피를 선택하고, 에어프라이어로 전송하고, 조리 상황을 확인하세요. 조리가 끝나면 알림을 받게 됩니다.

    최대 90%까지 지방을 줄인 튀김 요리*

    최대 90%까지 지방을 줄인 튀김 요리*

    필립스 에어프라이어는 뜨거운 공기를 사용하여 좋아하는 음식을 바삭하고 완벽하게 조리하며 지방을 최대 90%까지 줄여 줍니다.*

    건강한 일상을 위한 맛있는 에어프라이어 레시피

    건강한 일상을 위한 맛있는 에어프라이어 레시피

    맛있고 건강한 음식을 편리하게 만들 수 있는 수백 가지의 군침 도는 에어프라이어 레시피를 확인해 보세요. 대부분의 NutriU 앱 레시피는 매일 요리할 수 있도록 영양 전문가가 구성합니다.

    14-in-1 조리 기능

    14-in-1 조리 기능

    필립스 에어프라이어는 튀김, 베이킹, 그릴, 로스팅, 탈수, 토스트, 해동, 재가열 등 다양한 가능성의 세계를 열어줍니다.

    보다 정성스러운 레시피를 위한 단계별 안내

    보다 정성스러운 레시피를 위한 단계별 안내

    내 안의 요리 본능을 깨워 맛있고 건강한 식사를 다양하게 요리해 보세요. NutriU 앱이 모든 단계를 안내해 주므로 나와 내 가족이 좋아하는 집밥을 매일 만들 수 있습니다.

    래피드 에어 테크놀로지로 만드는 건강한 튀김 요리

    래피드 에어 테크놀로지로 만드는 건강한 튀김 요리

    독특한 불가사리형 디자인의 래피드 에어 테크놀로지는 뜨거운 공기를 순환하면서 기름을 거의 추가하지 않아도 겉은 바삭하고 속은 부드러운 맛있는 음식을 만들어줍니다.

    대용량. 온 가족용

    대용량. 온 가족용

    필립스 대용량 에어프라이어는 가족을 염두에 두고 설계되었습니다. 1.2kg 용량 바스켓과 6.2L 팬을 함께 사용하면 다양한 요리를 만들 수 있습니다. 가족과 친구를 위해 한 번에 최대 5인분의 식사를 요리할 수 있습니다.

    시간 및 에너지 효율성

    시간 및 에너지 효율성

    필립스 에어프라이어는 기존 오븐에 비해 최대 70% 적은 에너지와 최대 50% 빠른 속도로 맛있는 음식을 조리하여 시간과 에너지를 더욱 절약해 줍니다.****

    간편한 사용 및 세척

    간편한 사용 및 세척

    분리 가능한 모든 부품은 식기세척기로 세척할 수 있습니다. 필립스 에어프라이어의 퀵클린 바스켓에는 논스틱 코팅이 되어 있어 세척이 용이합니다. 또한 공기로 튀기기 때문에 집에서 튀김 요리를 할 때 나던 냄새에서 해방될 수 있습니다.

    7개의 프리셋이 있는 터치 스크린

    7개의 프리셋이 있는 터치 스크린

    버튼을 터치해서 조리해 보세요. 프리셋 프로그램에는 냉동 간식, 신선한 튀김, 고기, 생선, 닭다리, 케이크 및 구운 채소가 포함되어 있습니다.

    보온 기능

    보온 기능

    준비가 될 때마다 언제든지 식사를 즐겨 보세요. 보온 모드를 선택하면 최대 30분 동안 음식이 이상적인 온도로 유지됩니다.

    아마존 스피커 알렉사 호환

    아마존 스피커 알렉사와 호환되는 음성 컨트롤을 사용하실 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      생산지
      중국

    • 기술 사양

      소비전력
      2000
      전압
      220-240
      진동수
      50
      팩에 포함된 개수
      1
      배터리 제품
      아니요

    • 일반 사양

      주 재료
      플라스틱
      부 재료
      메탈
      용량
      6.2L
      내열성
      미끄럼 방지 받침
      투명 뚜껑
      아니요
      인터페이스
      디지털
      코드 길이
      0.8m
      코드 보관
      보온 기능
      프로그램
      7
      바스켓 수
      1
      탈착 가능한 바스켓
      리모컨
      테크놀로지
      래피드 에어 테크놀로지
      내장 전원 스위치
      자동 전원 차단
      온도 조절 장치
      전원 표시등
      열 전도 방지 손잡이
      식기세척기 사용 가능
      온도 표시기
      쿨월 포함
      최대 온도(°C)
      200°C
      기본 제공 액세서리 1
      해당 없음
      관련 액세서리 1
      그릴 세트
      관련 액세서리 2
      2단 조리 세트
      논스틱 코팅
      보증
      2년
      단일 또는 듀얼 바스켓
      단일
      연결

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      403
      제품 폭
      315
      제품 높이
      307
      제품 중량
      5.55kg
      제품 규격
      403x315x307mm
      포장 길이
      388
      포장 폭
      388
      포장 높이
      367
      포장 중량
      6.72kg
      포장 규격
      388x388x367mm

    • 내구성

      케이스
      > 90% 재활용 재료
      매뉴얼
      100% 재활용

    Badge-D2C

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    • 레시피의 수는 국가에 따라 다를 수 있습니다
    • * 기존 튀김기 및 웍 튀김과의 닭고기 및 돼지고기 지방 함량 비교
    • * * 기존 필립스 튀김기로 조리한 신선 재료 튀김과 비교
    • ***닭가슴살 1개(AF 160°C, 예열 없음) 또는 연어 필레 1개(200°C, 예열 없음)를 A급 오븐에서 조리할 때의 에너지 비용과 비교한 값입니다. HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 제품을 사용하여 실험실 내부에서 측정한 평균 비율입니다. 제품마다 결과가 다를 수 있습니다.

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