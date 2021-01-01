검색어

  • 건강. 맛. 이제 앱 연동까지. 건강. 맛. 이제 앱 연동까지. 건강. 맛. 이제 앱 연동까지.

    5000 시리즈 Connected 에어프라이어 5000 시리즈 XL

    HD9280/90

    건강. 맛. 이제 앱 연동까지.

    NutriU 앱과 페어링하고 취향에 따라 레시피를 선택한 후 에어프라이어로 전송해 보세요. 소파에 편안하게 앉아 조리 상황을 확인하세요. 식사가 준비되면 앱에서 알려드립니다!

    모든 혜택 보기

    5000 시리즈 Connected 에어프라이어 5000 시리즈 XL

    유사 제품

    모두 보기 에어프라이어

    건강. 맛. 이제 앱 연동까지.

    HomeID 앱을 페어링하여 최고의 요리를 경험해 보세요.

    • 래피드 에어 테크놀로지
    • 1.2kg, 6.2L
    • 블랙
    • 연결됨
    래피드 에어 테크놀로지로 만드는 건강한 튀김 요리

    래피드 에어 테크놀로지로 만드는 건강한 튀김 요리

    독특한 불가사리형 디자인의 래피드 에어 테크놀로지는 뜨거운 공기를 순환하면서 기름을 거의 추가하지 않아도 겉은 바삭하고 속은 부드러운 맛있는 음식을 만들어줍니다.

    최대 90%까지 지방을 줄인 튀김 요리*

    최대 90%까지 지방을 줄인 튀김 요리*

    필립스 에어프라이어는 뜨거운 공기를 사용하여 좋아하는 음식을 바삭하고 완벽하게 조리하며 지방을 최대 90%까지 줄여 줍니다.*

    13-in-1 조리 기능

    13-in-1 조리 기능

    필립스 에어프라이어는 튀김, 베이킹, 그릴, 로스팅, 탈수, 토스트, 해동, 재가열 등 다양한 가능성의 세계를 열어줍니다.

    건강한 삶을 위한 맛있는 에어프라이어 레시피

    건강한 삶을 위한 맛있는 에어프라이어 레시피

    맛있고 건강한 음식을 빠르게 만들 수 있는 수백 가지 군침 도는 에어프라이어 레시피를 확인해 보세요. 영양 전문가가 구성한 NutriU 앱의 레시피로 매일매일 요리해보세요.

    매일 제공되는 맞춤형 레시피

    매일 제공되는 맞춤형 레시피

    NutriU 앱과 페어링하여 에어프라이어로 조리할 수 있는 수백 가지*의 맛있는 레시피를 찾아보세요. NutriU를 많이 사용할수록 여러분에게 더 필요한 레시피로 구성됩니다. Google Play Store 또는 Apple Store에서 NutriU 앱을 다운로드한 다음 에어프라이어에 페어링하기만 하면 됩니다.

    한 단계 한 단계 배우는 레시피

    한 단계 한 단계 배우는 레시피

    당신의 요리 본능을 깨워 맛있고 건강한 식사를 다양하게 요리해 보세요. NutriU 앱이 한 단계 한 단계 안내해 주어 손쉽게 가족이 좋아하는 음식을 매일 만들 수 있습니다.

    시간 및 에너지 효율성

    시간 및 에너지 효율성

    필립스 에어프라이어는 기존 오븐에 비해 최대 70% 적은 에너지와 최대 50% 빠른 속도로 맛있는 음식을 조리하여 시간과 에너지를 더욱 절약해 줍니다.****

    휴대폰으로 조리 상황 확인

    소파에 편안히 앉아 레시피를 선택하고, 에어프라이어로 전송하고, 조리 상황을 확인하세요. 조리가 끝나면 알림을 받게 됩니다.

    보온 기능

    언제든지 준비가 되었을 때 식사를 즐겨 보세요. 보온 모드를 선택하면 최대 30분 동안 음식이 이상적인 온도로 유지됩니다.

    아마존 스피커 알렉사 호환

    아마존 스피커 알렉사와 호환되는 음성 컨트롤을 사용하실 수 있습니다.

    7개의 프리셋이 있는 터치 스크린

    버튼을 터치해서 조리해 보세요. 사전 설정 프로그램에는 냉동 간식, 튀김, 고기, 생선, 닭다리, 케이크 및 구운 채소가 포함되어 있습니다.

    간편한 사용 및 세척

    분리 가능한 모든 부품을 식기세척기로 세척할 수 있습니다. 필립스 에어프라이어의 퀵클린 바스켓은 논스틱 코팅이 되어 있어 세척이 용이합니다. 또한 공기로 튀기기 때문에 집에서 튀김 요리를 할 때 나던 냄새에서 해방될 수 있습니다.

    온 가족을 위한 대용량 사이즈

    필립스 대용량 에어프라이어는 가족을 위해 설계되었습니다. 1.2kg 용량 바구니와 6.2L 팬을 함께 사용하면 다양한 요리를 만들 수 있습니다. 가족과 친구를 위해 한 번에 최대 5인분의 식사를 요리할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      생산지
      중국

    • 기술 사양

      소비전력
      2,000W

    • 일반 사양

      인터페이스
      디지털
      코드 길이
      0.8m
      프로그램
      7가지 프리셋
      테크놀로지
      래피드 에어 테크놀로지
      내장 전원 스위치
      자동 전원 차단
      온도 조절 장치
      전원 표시등
      열이 전달되지 않는 손잡이
      식기세척기 사용 가능
      온도 표시기
      단일 또는 듀얼 바스켓
      단일 바스켓
      연결
      연결됨

    • 크기 및 무게

      제품 중량
      5.55kg
      제품 규격
      403x315x307mm

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.
    Clippin

    예비 부품 또는 액세서리 찾기

    부품 및 액세서리 관련 페이지로 이동

    액세서리

    추천 제품

    최근에 본 제품

    • * * * 출처: Euromonitor International Ltd. 에어프라이어 범주 정의; 2020년 데이터, 소매 판매량 단위
    • *기존 튀김기 및 웍 튀김과의 닭고기 및 돼지고기 지방 함량 비교
    • **기존 필립스 튀김기로 조리한 신선 재료 튀김과 비교
    • ***HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 제품을 사용하여 실험실 내부에서 측정한 평균 비율

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.