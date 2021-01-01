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건강. 맛. 이제 앱 연동까지.
NutriU 앱과 페어링하고 취향에 따라 레시피를 선택한 후 에어프라이어로 전송해 보세요. 소파에 편안하게 앉아 조리 상황을 확인하세요. 식사가 준비되면 앱에서 알려드립니다!모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
독특한 불가사리형 디자인의 래피드 에어 테크놀로지는 뜨거운 공기를 순환하면서 기름을 거의 추가하지 않아도 겉은 바삭하고 속은 부드러운 맛있는 음식을 만들어줍니다.
필립스 에어프라이어는 뜨거운 공기를 사용하여 좋아하는 음식을 바삭하고 완벽하게 조리하며 지방을 최대 90%까지 줄여 줍니다.*
필립스 에어프라이어는 튀김, 베이킹, 그릴, 로스팅, 탈수, 토스트, 해동, 재가열 등 다양한 가능성의 세계를 열어줍니다.
맛있고 건강한 음식을 빠르게 만들 수 있는 수백 가지 군침 도는 에어프라이어 레시피를 확인해 보세요. 영양 전문가가 구성한 NutriU 앱의 레시피로 매일매일 요리해보세요.
NutriU 앱과 페어링하여 에어프라이어로 조리할 수 있는 수백 가지*의 맛있는 레시피를 찾아보세요. NutriU를 많이 사용할수록 여러분에게 더 필요한 레시피로 구성됩니다. Google Play Store 또는 Apple Store에서 NutriU 앱을 다운로드한 다음 에어프라이어에 페어링하기만 하면 됩니다.
당신의 요리 본능을 깨워 맛있고 건강한 식사를 다양하게 요리해 보세요. NutriU 앱이 한 단계 한 단계 안내해 주어 손쉽게 가족이 좋아하는 음식을 매일 만들 수 있습니다.
필립스 에어프라이어는 기존 오븐에 비해 최대 70% 적은 에너지와 최대 50% 빠른 속도로 맛있는 음식을 조리하여 시간과 에너지를 더욱 절약해 줍니다.****
소파에 편안히 앉아 레시피를 선택하고, 에어프라이어로 전송하고, 조리 상황을 확인하세요. 조리가 끝나면 알림을 받게 됩니다.
언제든지 준비가 되었을 때 식사를 즐겨 보세요. 보온 모드를 선택하면 최대 30분 동안 음식이 이상적인 온도로 유지됩니다.
아마존 스피커 알렉사와 호환되는 음성 컨트롤을 사용하실 수 있습니다.
버튼을 터치해서 조리해 보세요. 사전 설정 프로그램에는 냉동 간식, 튀김, 고기, 생선, 닭다리, 케이크 및 구운 채소가 포함되어 있습니다.
분리 가능한 모든 부품을 식기세척기로 세척할 수 있습니다. 필립스 에어프라이어의 퀵클린 바스켓은 논스틱 코팅이 되어 있어 세척이 용이합니다. 또한 공기로 튀기기 때문에 집에서 튀김 요리를 할 때 나던 냄새에서 해방될 수 있습니다.
필립스 대용량 에어프라이어는 가족을 위해 설계되었습니다. 1.2kg 용량 바구니와 6.2L 팬을 함께 사용하면 다양한 요리를 만들 수 있습니다. 가족과 친구를 위해 한 번에 최대 5인분의 식사를 요리할 수 있습니다.
원산지
기술 사양
일반 사양
크기 및 무게
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