편안한 밀착 면도

필립스 HQ7140 전기면도기는 독특한 정밀 커팅 시스템을 갖추고 있습니다. 초박형 쉐이빙헤드에는 긴 수염을 면도해주는 홈과 가장 짧은 수염을 면도해주는 망이 장착되어 있습니다. 또한 면도기를 물에서 세척할 수 있습니다.