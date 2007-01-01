편안한 밀착 면도

이 면도기는 독특한 정밀 커팅 시스템을 갖추고 있습니다. 홈은 긴 수염을 면도하고, 망은 가장 짧은 수염도 면도해 주는 초박형 면도헤드가 장착되어 있습니다. 또한 면도기를 물에서 세척할 수 있습니다.