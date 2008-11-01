검색어

  • 편안한 밀착 면도 편안한 밀착 면도 편안한 밀착 면도

    Shaver series 3000 전기 면도기

    HQ7340/16

    편안한 밀착 면도

    필립스 전기면도기는 독특한 정밀 커팅 시스템을 갖추고 있습니다. 홈은 긴 수염을 면도하고, 망은 가장 짧은 수염도 면도해 주는 초박형 면도헤드가 장착되어 있습니다. 또한 면도기를 물에서 세척할 수 있습니다.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Shaver series 3000 전기 면도기

    유사 제품

    모두 보기 시리즈 면도기

    편안한 밀착 면도

    가장 짧은 수염까지 깔끔하게 면도

    • 정밀 커팅 시스템
    정밀 커팅 시스템

    정밀 커팅 시스템

    필립스 면도기에는 홈은 긴 수염을 면도하고, 망은 가장 짧은 수염을 면도해 주는 초박형 헤드가 장착되어 있습니다.

    리플렉스 액션 시스템

    리플렉스 액션 시스템

    얼굴과 목의 모든 굴곡에 맞게 자동으로 조절됩니다.

    편안한 쉐이빙 헤드

    편안한 쉐이빙 헤드

    피부 자극이 적은 쉐이빙 헤드가 매끄럽게 피부에 밀착되어 편안한 면도를 가능하게 합니다.

    수퍼 리프트 앤 컷 기술

    수퍼 리프트 앤 컷 기술

    이중 면도날 시스템은 수염을 살짝 들어올려 피부 아래의 수염도 편안하게 면도합니다.

    스프링 작동식 팝업 트리머

    스프링 작동식 팝업 트리머

    광폭의 트리머는 구레나룻과 콧수염 손질에 알맞습니다.

    물 세척이 가능한 면도기

    물 세척이 가능한 면도기

    세면대에서 손쉽게 헹굴 수 있는 방수 면도기입니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      유지관리
      • 청소용 브러시
      • 보호캡

    • 소비전력

      작동 시간
      30  minute(s)

    • 디자인

      마감
      래커

    • 서비스

      교체용 헤드
      HQ8로 2년마다 교체

    • 면도 성능

      면도 시스템
      • 정밀 커팅 시스템
      • 수퍼 리프트 앤 컷 기술
      피부 보호
      편안한 쉐이빙 헤드
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      • 리플렉스 액션 시스템
      • 개별적으로 움직이는 헤드

    • 편리한 사용

      세척
      방수 제품
      디스플레이
      • 배터리 완전 충전 표시등
      • 충전 표시등
      충전
      유/무선
      충전
      8시간
      면도 시간
      10일

    구성품

    기타 구성품

    • 보호 캡
    • 청소용 브러시

    추가 액세서리를 찾으십니까? 부품 및 액세서리 보기

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.
    Clippin

    예비 부품 또는 액세서리 찾기

    부품 및 액세서리 관련 페이지로 이동

    액세서리

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.