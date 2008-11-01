기타 구성품
- 보호 캡
- 청소용 브러시
- 여행용 파우치
HQ7380/16
편안한 밀착 면도
이 면도기는 독특한 정밀 커팅 시스템을 갖추고 있습니다. 홈은 긴 수염을 면도하고, 망은 가장 짧은 수염도 면도해 주는 초박형 면도헤드가 장착되어 있습니다. 또한 면도기를 물에서 세척할 수 있습니다.모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
필립스 면도기에는 홈은 긴 수염을 면도하고, 망은 가장 짧은 수염을 면도해 주는 초박형 헤드가 장착되어 있습니다.
얼굴과 목의 모든 굴곡에 맞게 자동으로 조절됩니다.
피부 자극이 적은 쉐이빙 헤드가 매끄럽게 피부에 밀착되어 편안한 면도를 가능하게 합니다.
이중 면도날 시스템은 수염을 살짝 들어올려 피부 아래의 수염도 편안하게 면도합니다.
광폭의 트리머는 구레나룻과 콧수염 손질에 알맞습니다.
세면대에서 손쉽게 헹굴 수 있는 방수 면도기입니다.
액세서리
디자인
서비스
면도 성능
편리한 사용
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.