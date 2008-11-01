완벽을 향한 열정

"제 일상 생활은 레이스의 연속입니다. 찾을 수 있는 최고의 지원팀을 필요로 하죠. 직장에선 전담 작업팀이, 집에선 필립스 면도기가 꼭 있어야 합니다. 매일 아침 폴 포지션에 들기 위해 노력합니다." Nico Rosberg, 포뮬러 1 드라이버 AT&T Williams