기타 구성품
- 청소용 브러시
- 보호 캡
HQ7390/17
완벽을 향한 열정
"제 일상 생활은 레이스의 연속입니다. 찾을 수 있는 최고의 지원팀을 필요로 하죠. 직장에선 전담 작업팀이, 집에선 필립스 면도기가 꼭 있어야 합니다. 매일 아침 폴 포지션에 들기 위해 노력합니다." Nico Rosberg, 포뮬러 1 드라이버 AT&T Williams모든 혜택 보기
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필립스 면도기에는 홈은 긴 수염을 면도하고, 망은 가장 짧은 수염을 면도해 주는 초박형 헤드가 장착되어 있습니다.
피부 자극이 적은 쉐이빙 헤드가 매끄럽게 피부에 밀착되어 편안한 면도를 가능하게 합니다.
광폭의 트리머는 구레나룻과 콧수염 손질에 알맞습니다.
얼굴과 목의 모든 굴곡에 맞게 자동으로 조절됩니다.
세면대에서 손쉽게 헹굴 수 있는 방수 면도기입니다.
특별한 F1 면도기는 AT&T Williams와의 협력 하에 설계되었습니다.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
편리한 사용
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