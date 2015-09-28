모든 영양분을 한 잔에!

필립스의 혁신적인 MicroMasticating 기술은 조직에 침투해 원하는 재료로부터 과즙을 최대로 추출할 수 있도록 설계되었습니다. 거름망이 없는 디자인으로 주스를 만든 후 모든 부품을 단 1분만에 깨끗히 세척할 수 있습니다.