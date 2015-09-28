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단종됨

Avance Collection착즙 주서

HR1896/70

1 개 상 수상

모든 영양분을 한 잔에!

필립스의 혁신적인 MicroMasticating 기술은 조직에 침투해 원하는 재료로부터 과즙을 최대로 추출할 수 있도록 설계되었습니다. 거름망이 없는 디자인으로 주스를 만든 후 모든 부품을 단 1분만에 깨끗히 세척할 수 있습니다.

모든 혜택 보기

최대 90%*의 과즙을 추출하는 MicroMasticating

모든 영양분을 한 잔에!

  • MicroMasticating 기술

  • 블랙

  • LED 표시등

  • 추가 필터

최대 90%*의 과즙을 추출해주는 MicroMasticating

최대 90%*의 과즙을 추출해주는 MicroMasticating

과일과 채소의 수많은 조직에는 과즙과 비타민, 필수 영양소가 담겨 있습니다. 필립스의 혁신적인 MicroMasticating 기술을 이용하면 이러한 조직에 침투해 좋아하는 재료로부터 과즙을 최대로 추출할 수 있으며 최대 90% 과즙이 추출됩니다.

바나나와 망고같은 인기 재료로 만드는 맛있는 주스

바나나와 망고같은 인기 재료로 만드는 맛있는 주스

부드러운 과일이나 단단한 채소로 건강한 주스를 만들어 보세요! 본 제품을 사용하면 원하는 모든 재료의조합으로 주스를 만들 수 있으며, 녹말 함유량이 특히 높아 주스로 만들기 까다로운 바나나 또는 망고와 같은 재료로도 주스가 만들어집니다.

주스에 잎 채소와 녹색 채소, 견과류를 넣어보세요

주스에 잎 채소와 녹색 채소, 견과류를 넣어보세요

잎 채소와 녹색 채소는 섬유질이 풍부해 건강 주스를 만들기 좋은 재료입니다. MicroMasticating 기술이 적용된 이 주서기를 사용하면, 채소는 물론 밀싹, 시금치 등 건강에 좋은 다양한 재료를 주스로 만들 수 있습니다. 여기에 아몬드와 같은 견과류를 더하면 아몬드 밀크까지도 만들 수 있습니다.

기술 사양

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수상 내용

  • VRS_AWARD-612378 이미지

리뷰

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면책 조항

  1. 1000g의 포도, 사과, 블랙베리, 딸기, 토마토, 수박, 오렌지, 석류로 내부 테스트를 완료하였습니다.