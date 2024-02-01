소닉케어 유체 작용

필립스 소닉케어 칫솔은 부드러우면서도 확실한 세정력을 갖고 있으며 31,000회 움직이는 칫솔모로 치아와 잇몸을 보호합니다. 소닉케어 유체 작용은 치아 사이 깊숙한 곳과 잇몸선을 따라 유체가 흐르게 하여 칫솔모의 세정을 도와줍니다.