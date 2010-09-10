검색어

  • 탁월한 성능.* 검증된 품질. 탁월한 성능.* 검증된 품질. 탁월한 성능.* 검증된 품질.

    Philips Sonicare ProResults 스탠다드 음파 전동칫솔모

    HX6013/05

    탁월한 성능.* 검증된 품질.

    필립스 소닉케어 전동칫솔용 교체 칫솔모(HX6013/05)는 넓어진 면적과 잇몸선에 딱 맞는 구곡형 칫솔모로 치아와 잇몸을 부드럽게 마사지하고 말끔하게 세정해 줍니다.

    모든 혜택 보기

    Philips Sonicare ProResults 스탠다드 음파 전동칫솔모

    유사 제품

    모두 보기 ProResults

    호환 가능한 제품

    모델 번호는 어디에서 찾을 수 있나요?
    제품 번호 찾기
    제품 번호는 어디서 찾을 수 있습니까?
    찾은 제품 다음에 대한 제품을 찾을 수 없음

    탁월한 성능.* 검증된 품질.

    합리적인 가격에 경험하는 탁월한 성능

    • 3개입 팩
    • 스탠다드형
    • 클릭온
    • 전반적인 세정
    최적화된 필립스 소닉케어의 성능

    최적화된 필립스 소닉케어의 성능

    이 필립스 소닉케어 칫솔모는 자연스러운 치아 형태에 맞게 인체공학적으로 고안되어 닿기 힘든 부분까지 쉽게 닦을 수 있습니다.

    일반 칫솔에 비해 2배 더 우수한 플라그 제거

    일반 칫솔에 비해 2배 더 우수한 플라그 제거

    이 칫솔모는 일반 칫솔에 비해 2배 더 우수하게 플라그를 제거합니다.

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모의 진동이 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

    모든 필립스 소닉케어 클릭온 칫솔과 호환

    모든 필립스 소닉케어 클릭온 칫솔과 호환

    이 칫솔모는 칫솔 핸들에 클릭온 되기 때문에 안전하게 고정되며 유지 및 세정이 쉽습니다. 파워업 배터리 및 에센스를 제외하고 모든 필립스 소닉케어 핸들과 호환됩니다.

    보다 나은 구강 건강 관리 습관의 일부분

    보다 나은 구강 건강 관리 습관의 일부분

    모든 정품 필립스 소닉케어 칫솔모처럼 이 칫솔모는 치아와 잇몸에 안전하게 사용할 수 있습니다. 모든 칫솔모는 뛰어난 성능과 내구성에 대한 품질 평가를 마쳤습니다.

    칫솔모 교체 시기 알림 기능으로 가장 효과적인 세정 보장

    칫솔모 교체 시기 알림 기능으로 가장 효과적인 세정 보장

    초기에는 분명하게 나타나지 않을 수 있지만, 정상적으로 몇 달간 사용하면 칫솔모의 뻣뻣함이 감소하고 점차적으로 마모가 됩니다. 파란색 칫솔모가 흰색으로 연해지면서 칫솔모 교체 시기를 인지하도록 도와줍니다. 최상의 효과를 얻으려면 3개월마다 칫솔모를 교체하세요.

    기술 사양

    • 디자인 및 마감

      색상
      화이트
      칫솔모 강도
      일반
      칫솔모 교체 시기 알림
      칫솔모의 파란색 부분이 옅어짐
      크기
      표준

    • 호환성

      칫솔모 시스템
      클릭온
      사용 가능 모델
      • 헬시화이트 플러스(HealthyWhite+)
      • 2 시리즈 플라그 예방
      • 3 시리즈 잇몸케어(3 Series gum health)
      • 다이아몬드클린(DiamondClean)
      • 이지클린(EasyClean)
      • 플렉스케어(FlexCare)
      • 플렉스케어 플래티넘(FlexCare Platinum)
      • 플렉스케어+(FlexCare+)
      • 소닉케어 키즈(Sonicare for Kids)
      • 헬시화이트(HealthyWhite)

    • 구성품

      칫솔모
      프로리절트 일반형 3개

    • 품질 및 성능

      권장 교체 시기
      3개월
      검증 여부
      자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서 최적의 사용효과를 보임

    • 구강 건강 관리 효과

      플라그 제거
      2배 더 우수한 플라그 제거*

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    리뷰

    이 상품을 가장 먼저 리뷰하십시오

    • 일반 칫솔과 비교 시

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.