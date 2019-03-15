2가지 모드, 3단계 강도 조절

이 칫솔을 이용하면 2가지 모드와 3단계 강도 중 선택하여 원하는 대로 양치질을 할 수 있습니다. Clean 모드는 뛰어난 세정력을 제공하는 표준 모드입니다. Gum Care 모드에서는 낮은 강도로 보다 오랫동안 양치를 하며 부드럽게 잇몸을 마사지할 수 있습니다. 세 가지 강도는 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 바뀌며 '높은 강도'에서 '낮은 강도' 순으로 정렬됩니다.