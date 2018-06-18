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    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 음파칫솔

    HX6456/03

    더욱 밝은 치아, 부드러운 세정

    1주일 내에 치아를 하얗게 만들어 주면서도 압력 센서를 통해서 부드럽게 닦아주는 세정의 차별화를 느껴보세요

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    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 음파칫솔

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    더욱 밝은 치아, 부드러운 세정

    단 1주일 만에 치아를 하얗게

    • 압력 감지 센서 장착
    • 1가지 양치 모드
    • 1 x BrushSync 기능
    단 1주 만에 치아 착색 제거 효과 제공

    단 1주 만에 치아 착색 제거 효과 제공

    W2 옵티멀 화이트 칫솔모를 사용해 치아 착색을 제거하고 밝은 치아로 빛나는 미소를 지어 보세요. 중앙에 조밀하게 식모된 착색 제거 칫솔모를 통해 단 1주일 만에 착색 제거 효과를 보이는 것이 임상적으로 입증되었습니다.

    최대 100% 잇몸 건강 개선*

    최대 100% 잇몸 건강 개선*

    조밀하게 식모된 고품질 칫솔모로 잇몸선을 따라 플라그가 더욱 효과적으로 제거되므로 일반 칫솔에 비해 잇몸 건강 개선 효과가 최대 2배 더 우수합니다. 또한 곡선 형태의 파워 팁으로 구강 안쪽 치아까지 개운하게 닦을 수 있습니다.

    양치 시 과도한 압력을 알려주는 알림 기능

    양치 시 과도한 압력을 알려주는 알림 기능

    칫솔질을 너무 세게 하면 치아와 잇몸이 손상될 수 있습니다. 이를 방지하고자 필립스 소닉케어 프로텍티브클린은 부드러운 진동 소리를 내서 힘을 빼도록 알려줍니다.

    민감한 부분, 치아 교정, 치과 치료 시에도 사용할 수 있는 안전하고 부드러운 칫솔모

    민감한 부분, 치아 교정, 치과 치료 시에도 사용할 수 있는 안전하고 부드러운 칫솔모

    안전한 양치 경험을 보장합니다. 필립스 음파 기술은 치아 교정기, 신경 치료, 크라운, 라미네이트를 한 경우에도 적합하며 충치 예방 및 잇몸 건강 개선에도 효과적입니다.

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

    칫솔모 교체 시기 알림

    칫솔모 교체 시기 알림

    모든 칫솔모는 시간이 지나면 마모되기 마련입니다. 필립스 BrushSync 기술은 칫솔모 사용 기간과 양치 강도를 추적해 교체 시기가 되면 핸들에서 나는 짧은 경고음으로 사용자에게 알려 줍니다. 이를 통해 사용자는 언제나 좋은 상태의 칫솔모로 양치할 수 있습니다.

    빈틈없이 꼼꼼한 양치 권장

    빈틈없이 꼼꼼한 양치 권장

    타이머가 있는 음파 칫솔이 필요하신가요? 필립스의 쿼드페이서는 작동하는 동안 입안 각 영역을 적절하게 시간 분배하여 세정할 수 있도록 알림을 울리며, 스마트타이머는 권장 양치 시간인 2분을 유지할 수 있도록 시간이 되었을 때 알려줍니다.

    스마트 칫솔 핸들과 스마트 칫솔모의 연결

    스마트 칫솔 핸들과 스마트 칫솔모의 연결

    마이크로칩 내장 기술로 스마트 칫솔모를 감지하고 스마트 칫솔 핸들과 동기화할 수 있습니다. 스마트 칫솔 핸들과 스마트 칫솔모 연결의 강력한 조합은, 스마트 모드 페어링과 스마트 교체 알림 기능을 활성화 시켜줍니다.

    필립스 소닉케어를 사용하는 양치 습관을 들일 수 있도록 도와주는 이지스타트 프로그램

    필립스 소닉케어를 사용하는 양치 습관을 들일 수 있도록 도와주는 이지스타트 프로그램

    새로운 무언가에는 익숙해지는 과정이 필요합니다. 필립스 소닉케어의 이지스타트 프로그램은 새로운 음파 칫솔의 사용 강도를 처음 14회에 걸쳐 점진적이고 부드럽게 증가시키는 옵션을 제공합니다.

    기술 사양

    • 소비전력

      전압
      110-220V

    • 기술 사양

      배터리
      충전식
      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      최장 2주
      배터리 유형
      리튬 이온

    • 디자인 및 마감

      색상
      화이트 / 민트

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      핸들 호환성
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      배터리 표시등
      표시등이 배터리 상태를 나타냄
      핸들
      슬림한 인체공학적 디자인
      칫솔모 인식
      최적의 모드로 동기화
      칫솔질 시간
      최장 2주
      교체 알림
      • 언제나 보장되는 최적의 효과
      • 칫솔모 교체 알림등 켜짐

    • 구성품

      핸들
      프로텍티브클린 2개
      칫솔모
      • W2 옵티멀 화이트 2개
      • G2 옵티멀 잇몸케어 2개
      충전기
      1개
      UV 살균기
      1개

    • 세정 성능

      구강 건강 관리 효과
      • 단 2주 만에 잇몸 건강 개선
      • 충치 예방 효과
      타이머
      쿼드페이서 및 스마트 타이머
      속도
      분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임
      압력 피드백
      핸들 진동으로 알림

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치
      2단계 강도 조절
      • 높음
      • 낮음

    • 스마트 센서 기술

      BrushSync 교체 알림
      • 칫솔모 교체 시기
      • 알림
      압력 감지 센서
      양치 압력이 너무 강할 때 알림

    Badge-D2C

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