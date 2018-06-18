HX6498/01
더욱 깨끗한 치아, 부드러운 세정.
일반 칫솔보다 최대 7배 더 많은 플라그를 제거하면서 압력 센서로 부드럽게 닦아내는 차이를 느껴 보세요.모든 혜택 보기
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조밀하게 식모된 고품질 칫솔모로 일반 칫솔에 비해 플라그 제거 성능이 최대 7배까지 높아집니다. 또한 곡선 형태의 파워 팁이 입 안쪽 닿기 힘든 치아까지 쉽게 닦을 수 있도록 돕습니다.
조밀하게 식모된 고품질 칫솔모로 잇몸선을 따라 플라그가 더욱 효과적으로 제거되므로 일반 칫솔에 비해 잇몸 건강 개선 효과가 최대 2배 더 우수합니다. 또한 곡선 형태의 파워 팁으로 구강 안쪽 치아까지 개운하게 닦을 수 있습니다.
W2 옵티멀 화이트 칫솔모를 사용해 치아 착색을 제거하고 밝은 치아로 빛나는 미소를 지어 보세요. 중앙에 조밀하게 식모된 착색 제거 칫솔모를 통해 단 1주일 만에 착색 제거 효과를 보이는 것이 임상적으로 입증되었습니다.
이 칫솔을 사용하면 개인 선호에 맞게 3가지 양치 모드 중에서 선택할 수 있습니다. 탁월한 세정 효과를 원하시면 세정 모드를, 치아 표면의 착색 제거에 집중하고 싶으시면 화이트 모드를, 그리고 마무리로 1분간 잇몸을 부드럽게 마사지하고 싶으시면 잇몸 관리 모드를 선택해 보세요.
안전한 양치 경험을 보장합니다. 필립스 음파 기술은 치아 교정기, 신경 치료, 크라운, 라미네이트를 한 경우에도 적합하며 충치 예방 및 잇몸 건강 개선에도 효과적입니다.
필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.
칫솔질을 너무 세게 하면 치아와 잇몸이 손상될 수 있습니다. 이를 방지하고자 필립스 소닉케어 프로텍티브클린은 부드러운 진동 소리를 내서 힘을 빼도록 알려줍니다.
마이크로칩 내장 기술로 스마트 칫솔모를 감지하고 스마트 칫솔 핸들과 동기화할 수 있습니다. 스마트 칫솔 핸들과 스마트 칫솔모 연결의 강력한 조합은, 스마트 모드 페어링과 스마트 교체 알림 기능을 활성화 시켜줍니다.
모든 칫솔모는 시간이 지나면 마모되기 마련입니다. 필립스 BrushSync 기술은 칫솔모 사용 기간과 양치 강도를 추적해 교체 시기가 되면 핸들에서 나는 짧은 경고음으로 사용자에게 알려 줍니다. 이를 통해 사용자는 언제나 좋은 상태의 칫솔모로 양치할 수 있습니다.
TongueCare+는 필립스 소닉케어의 힘을 활용한 유일한 혓바닥 클리너로, 움직일 때마다 입 냄새의 원인이 되는 세균이 제거됩니다. 분당 31,000회의 진동으로 혓바닥의 잔여물을 분해하고 입 냄새 원인균을 닦아내며 필립스 소닉케어 BreathRx 혓바닥 스프레이의 박테리아 제거 성분을 깊이 침투시켜 주므로 혓바닥이 깨끗해지고 오랫동안 입 냄새 없는 상쾌함을 즐길 수 있습니다.
고급 휴대용 케이스에 칫솔을 위생적으로 보관하고 컴팩트한 충전대도 간편하게 가지고 다니며 충전할 수 있습니다. 한 번 완전히 충전하면 보통 2주간 사용할 수 있지만 여행이 길어질 경우에도 부담 없이 휴대할 수 있습니다.
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
스마트 센서 기술
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