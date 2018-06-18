HX6414/01
더욱 밝은 치아, 부드러운 세정
1주일 내에 치아를 하얗게 만들어 주면서도 압력 센서를 통해서 부드럽게 닦아주는 세정의 차별화를 느껴보세요모든 혜택 보기
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W2 옵티멀 화이트 칫솔모를 사용해 치아 착색을 제거하고 밝은 치아로 빛나는 미소를 지어 보세요. 중앙에 조밀하게 식모된 착색 제거 칫솔모를 통해 단 1주일 만에 착색 제거 효과를 보이는 것이 임상적으로 입증되었습니다.
필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.
마이크로칩 내장 기술로 스마트 칫솔모를 감지하고 스마트 칫솔 핸들과 동기화할 수 있습니다. 스마트 칫솔 핸들과 스마트 칫솔모 연결의 강력한 조합은, 스마트 모드 페어링과 스마트 교체 알림 기능을 활성화 시켜줍니다.
모든 칫솔모는 시간이 지나면 마모되기 마련입니다. 필립스 BrushSync 기술은 칫솔모 사용 기간과 양치 강도를 추적해 교체 시기가 되면 핸들에서 나는 짧은 경고음으로 사용자에게 알려 줍니다. 이를 통해 사용자는 언제나 좋은 상태의 칫솔모로 양치할 수 있습니다.
칫솔질을 너무 세게 하면 치아와 잇몸이 손상될 수 있습니다. 이를 방지하고자 필립스 소닉케어 프로텍티브클린은 부드러운 진동 소리를 내서 힘을 빼도록 알려줍니다.
안전한 양치 경험을 보장합니다. 필립스 음파 기술은 치아 교정기, 신경 치료, 크라운, 라미네이트를 한 경우에도 적합하며 충치 예방 및 잇몸 건강 개선에도 효과적입니다.
새로운 무언가에는 익숙해지는 과정이 필요합니다. 필립스 소닉케어의 이지스타트 프로그램은 새로운 음파 칫솔의 사용 강도를 처음 14회에 걸쳐 점진적이고 부드럽게 증가시키는 옵션을 제공합니다.
타이머가 있는 음파 칫솔이 필요하신가요? 필립스의 쿼드페이서는 작동하는 동안 입안 각 영역을 적절하게 시간 분배하여 세정할 수 있도록 알림을 울리며, 스마트타이머는 권장 양치 시간인 2분을 유지할 수 있도록 시간이 되었을 때 알려줍니다.
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
스마트 센서 기술
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