언제나 효과적인 플라그 제거 효과

칫솔모는 사용한 지 3개월이 지나면 효과가 떨어지지만 교체 시기 알림 기능을 사용하면 미리미리 칫솔모를 교체할 수 있습니다. 파란색 칫솔모를 유심히 살펴 보세요. 파란색이 흰색으로 변하면 새 칫솔모로 교체할 때입니다.