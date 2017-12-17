Philips Sonicare C1 ProResults 스탠다드형 음파칫솔 칫솔모
탁월한 성능.* 검증된 품질.
당사의 대표 칫솔모 중 하나인 필립스 소닉케어 C1 프로리절트는 합리적인 가격으로 필립스 소닉케어만의 양치 효과를 원하시는 신규 사용자 또는 기존 사용자에게 적합합니다. 모든 혜택 보기
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Philips Sonicare C1 ProResults 스탠다드형 음파칫솔 칫솔모
탁월한 성능.* 검증된 품질.
합리적인 가격에 경험하는 탁월한 성능
언제나 효과적인 플라그 제거 효과
칫솔모는 사용한 지 3개월이 지나면 효과가 떨어지지만 교체 시기 알림 기능을 사용하면 미리미리 칫솔모를 교체할 수 있습니다. 파란색 칫솔모를 유심히 살펴 보세요. 파란색이 흰색으로 변하면 새 칫솔모로 교체할 때입니다.
간편한 칫솔모 교체를 위한 클릭온 디자인
C1 프로리절트 칫솔모는 필립스 원 및 에센스 라인업을 제외한 모든 필립스 소닉케어 칫솔 핸들과 호환됩니다. 간단히 끼우고 빼는 방식으로 교체하고 세척해 보세요.
필립스 소닉케어의 고급 음파 기술
필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.
당신의 구강건강에 대한 필요에 부합하도록 테스트 되었습니다.
모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 치아와 잇몸에 자극 없이 안전하고 부드럽습니다. 각 칫솔모는 매번 양치할 때마다 탁월한 성능과 내구성이 보장 될 수 있도록 성능 테스트를 거쳤습니다.
일반 칫솔 대비 플라그 제거 성능 최대 2배 우수
조밀하게 식모된 고품질 칫솔모가 일반 칫솔에 비해 플라그 제거 성능을 최대 2배 높여줍니다. 치아의 윤곽에 꼭 맞는 칫솔모로 닿기 힘든 부분의 플라그까지 깨끗하게 닦을 수 있습니다.
기술 사양
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디자인 및 마감
- 칫솔모 강도
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일반
- 색상
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화이트
- 칫솔모 교체 시기 알림
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칫솔모의 파란색 부분이 옅어짐
- 크기
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표준
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호환성
- 칫솔모 시스템
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클릭온
- 사용 가능 모델
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2 시리즈 플라그 예방
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2 시리즈 플라그 디펜스(2 Series plaque defense)
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3 시리즈 잇몸케어(3 Series gum health)
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다이아몬드클린(DiamondClean)
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다이아몬드클린 스마트(DiamondClean Smart)
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이지클린(EasyClean)
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에센스+(Essence+)
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플렉스케어(FlexCare)
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플렉스케어 플래티넘(FlexCare Platinum)
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플렉스케어 플래티넘 커넥티드(FlexCare Platinum Connected)
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플렉스케어+(FlexCare+)
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소닉케어 키즈(Sonicare for Kids)
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헬시화이트(HealthyWhite)
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헬시화이트 플러스(HealthyWhite+)
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프로텍티브클린(ProtectiveClean)
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구성품
- 칫솔모
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C1 프로리절트 스탠다드형 4개
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품질 및 성능
- 권장 교체 시기
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3개월
- 검증 여부
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자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서 최적의 사용효과를 보임
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구강 건강 관리 효과
- 플라그 제거
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2배 더 우수한 플라그 제거*
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