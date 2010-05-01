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    Philips Sonicare For Kids 소닉케어 키즈 -충전식 음파칫솔

    HX6311/02

    스스로 만드는 건강한 양치 습관

    밝은 미소를 찾아주는 필립스 전동칫솔 소닉케어 HX6311/02

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    권장 소매가: ￦90,000

    Philips Sonicare For Kids 소닉케어 키즈 -충전식 음파칫솔

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    스스로 만드는 건강한 양치 습관

    어린이 전동칫솔

    • 2가지 모드
    • 칫솔모 2개
    필립스 소닉케어의 음파 기술이 만들어낸 강력한 물살로 치아 사이까지 깨끗한 양치

    필립스 소닉케어의 음파 기술이 만들어낸 강력한 물살로 치아 사이까지 깨끗한 양치

    필립스 소닉케어 음파 칫솔만의 역동적인 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.

    부드러운 고무로 감싼 칫솔모가 치아를 보호해 줍니다.

    부드러운 고무로 감싼 칫솔모가 치아를 보호해 줍니다.

    부드러운 고무로 감싼 칫솔모가 치아를 보호해 줍니다.

    양치시간을 자연스럽게 증가시켜주는 키드타이머(KidTimer)

    양치시간을 자연스럽게 증가시켜주는 키드타이머(KidTimer)

    90일 동안 칫솔질 시간이 서서히 증가하며 치과 전문의가 추천하는 2분의 칫솔질 시간에 도달

    부드럽고 효과적인 세정 기능을 제공하는 2가지의 어린이용 강도 모드

    부드럽고 효과적인 세정 기능을 제공하는 2가지의 어린이용 강도 모드

    각 연령에 맞는 부드러운 세정 기능이 내장된 2가지의 어린이용 전원 모드를 통해 다양한 연령의 어린이 모두가 사용할 수 있습니다. 4세 이상의 어린이를 위한 저속 모드와 7세 이상 어린이를 위한 고속 모드가 있습니다.

    치아를 보호하기 위한 어린이 나이에 맞는 칫솔모

    치아를 보호하기 위한 어린이 나이에 맞는 칫솔모

    성장 단계에 맞춰 부드럽게 세정하고 이를 보호할 수 있도록 디자인된 2가지 크기의 칫솔모가 제공됩니다.

    재미있고 신나는 음악이 나오는 키드페이서(KidPacer)

    재미있고 신나는 음악이 나오는 키드페이서(KidPacer)

    어린이가 윗니와 아랫니 그리고 위아래 안쪽니까지 구강 4분면을 모두 즐겁게 양치질 할 수 있도록 하는 재미있는 사운드

    재미있는 교체형 패널로 나만의 칫솔 만들기

    재미있는 교체형 패널로 나만의 칫솔 만들기

    나만의 칫솔 만들기

    굴림 방지 디자인

    굴림 방지 디자인

    어린이가 손쉽게 칫솔을 바로 세워서 보관할 수 있고 칫솔이 누워 있어도 치약을 바를 수 있는 견고한 손잡이 디자인

    부모와 어린이를 위한 다양한 손잡이 디자인

    부모와 어린이를 위한 다양한 손잡이 디자인

    부모와 어린이가 함께 또는 혼자서 양치질 할 수 있는 인체공학적 디자인

    기술 사양

    • 소비전력

      전압
      110-220V

    • 기술 사양

      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      최대 3주**
      배터리
      충전식
      배터리 유형
      리튬 이온

    • 디자인 및 마감

      색상
      빨간색, 3 종류의 교체 가능한 패널 포함

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      핸들
      • 슬림한 인체공학적 디자인
      • 그립감이 편안한 고무 핸들
      디스플레이
      고급스러운 패널 디자인
      칫솔모 시스템
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      배터리 표시등
      표시등이 배터리 상태를 나타냄
      칫솔질 시간
      최대 3주**

    • 구성품

      핸들
      소닉케어 키즈 1개
      칫솔모
      • 소닉케어 키즈 스탠다드형 1개
      • 소닉케어 키즈 컴팩트형 1개
      충전기
      1개

    • 세정 성능

      구강 건강 관리 효과
      건강한 구강 케어 습관을 위해
      성능
      75% 더 효과적*
      타이머
      키드타이머 및 쿼드페이서
      속도
      분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임

    • 모드

      강약 모드
      2

    • 소프트웨어 지원

      소프트웨어 업데이트
      필립스는 구입일로부터 2년 동안 관련 소프트웨어 업데이트를 제공합니다.

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    • 표준 모드에서 1일 2분간 2회 사용 기준

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