부드럽고 효과적인 세정 기능을 제공하는 2가지의 어린이용 강도 모드

각 연령에 맞는 부드러운 세정 기능이 내장된 2가지의 어린이용 전원 모드를 통해 다양한 연령의 어린이 모두가 사용할 수 있습니다. 4세 이상의 어린이를 위한 저속 모드와 7세 이상 어린이를 위한 고속 모드가 있습니다.