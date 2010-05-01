HX6311/02
스스로 만드는 건강한 양치 습관
밝은 미소를 찾아주는 필립스 전동칫솔 소닉케어 HX6311/02모든 혜택 보기
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필립스 소닉케어 음파 칫솔만의 역동적인 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.
부드러운 고무로 감싼 칫솔모가 치아를 보호해 줍니다.
90일 동안 칫솔질 시간이 서서히 증가하며 치과 전문의가 추천하는 2분의 칫솔질 시간에 도달
각 연령에 맞는 부드러운 세정 기능이 내장된 2가지의 어린이용 전원 모드를 통해 다양한 연령의 어린이 모두가 사용할 수 있습니다. 4세 이상의 어린이를 위한 저속 모드와 7세 이상 어린이를 위한 고속 모드가 있습니다.
성장 단계에 맞춰 부드럽게 세정하고 이를 보호할 수 있도록 디자인된 2가지 크기의 칫솔모가 제공됩니다.
어린이가 윗니와 아랫니 그리고 위아래 안쪽니까지 구강 4분면을 모두 즐겁게 양치질 할 수 있도록 하는 재미있는 사운드
나만의 칫솔 만들기
어린이가 손쉽게 칫솔을 바로 세워서 보관할 수 있고 칫솔이 누워 있어도 치약을 바를 수 있는 견고한 손잡이 디자인
부모와 어린이가 함께 또는 혼자서 양치질 할 수 있는 인체공학적 디자인
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
소프트웨어 지원
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