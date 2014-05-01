우리 아이 좋은 양치습관을 위한 음파 칫솔

필립스 소닉케어 키즈는 7세 이상 아동을 위한 음파 칫솔입니다. 이 제품은 탁월한 플라그 제거 효과, 음파 기술 뿐 아니라,개인 맞춤 스티커와 교육용 자료들을 제공하여, 양치를 바르고 즐겁게 해 나갈 수 있도록 도와 줍니다.