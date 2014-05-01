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    Philips Sonicare For Kids 음파칫솔

    HX6311/07

    우리 아이 좋은 양치습관을 위한 음파 칫솔

    필립스 소닉케어 키즈는 7세 이상 아동을 위한 음파 칫솔입니다. 이 제품은 탁월한 플라그 제거 효과, 음파 기술 뿐 아니라,개인 맞춤 스티커와 교육용 자료들을 제공하여, 양치를 바르고 즐겁게 해 나갈 수 있도록 도와 줍니다.

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    Philips Sonicare For Kids 음파칫솔

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    우리 아이 좋은 양치습관을 위한 음파 칫솔

    어린이용 음파 칫솔

    • 2가지 모드
    • 칫솔모 1개
    • 스티커 8개
    두 가지 크기의 칫솔모와 호환됩니다.

    두 가지 크기의 칫솔모와 호환됩니다.

    필립스 소닉케어 음파 칫솔은 치아 성장에 맞춰 부드럽게 세정하고 보호할 수 있도록 디자인된 2가지 크기의 칫솔모와 호환됩니다.

    양치시간을 자연스럽게 증가시켜주는 키드타이머(KidTimer)

    양치시간을 자연스럽게 증가시켜주는 키드타이머(KidTimer)

    이 음파 칫솔은 양치 시간을 90일에 걸쳐 서서히 증가시켜 어린이가 치과의사가 권장하는 2분의 건강한 양치 습관을 자연스럽게 형성할 수 있도록 도와줍니다.

    부드럽고 효과적인 세정 기능을 제공하는 2가지의 어린이용 강약 모드

    부드럽고 효과적인 세정 기능을 제공하는 2가지의 어린이용 강약 모드

    2가지의 어린이용 강약 모드가 있어 다양한 연령대의 어린이가 사용할 수 있습니다. 어린 아이의 경우는 저속 모드를, 더 큰 아이의 경우는 고속 모드를 사용할 수 있습니다.

    재미있는 교체형 K3 스티커로 나만의 칫솔 만들기

    재미있는 교체형 K3 스티커로 나만의 칫솔 만들기

    자신만의 개성있는 칫솔을 만들 수 있는 다양한 스티커

    소아용 일반 칫솔 대비 더 많은 플라그 제거 효과

    소아용 일반 칫솔 대비 더 많은 플라그 제거 효과

    일반 칫솔 대비 75% 더 뛰어난 필립스 소닉케어 키즈의 플라그 제거 효과*

    부모와 어린이를 위한 멀티 손잡이 디자인

    부모와 어린이를 위한 멀티 손잡이 디자인

    어린이의 올바른 양치 방법을 유도하는 인체공학적 설계

    필립스 소닉케어의 음파 기술이 만들어낸 강력한 물살로 치아 사이까지 깨끗한 양치

    필립스 소닉케어의 음파 기술이 만들어낸 강력한 물살로 치아 사이까지 깨끗한 양치

    소닉케어의 음파기술이 만들어 낸 강력한 물살이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.

    치과 전문의가 자녀들에게 추천하는 음파 칫솔

    치과 전문의가 자녀들에게 추천하는 음파 칫솔

    어린 자녀를 둔 치과 전문의의 91%가 필립스 소닉케어 키즈를 추천**

    부드러운 고무로 감싼 칫솔모가 아이의 치아를 보호해 줍니다.

    부드러운 고무로 감싼 칫솔모가 아이의 치아를 보호해 줍니다.

    부드러운 고무로 감싼 칫솔모가 자라나는 아이의 치아를 보호해 줍니다.

    굴림 방지 디자인

    굴림 방지 디자인

    어린이가 손쉽게 칫솔을 바로 세워서 보관할 수 있고 칫솔이 누워 있어도 치약을 바를 수 있는 견고한 핸들 디자인

    기술 사양

    • 소비전력

      전압
      100-240V

    • 기술 사양

      배터리
      충전식
      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      최대 3주**
      배터리 유형
      리튬 이온

    • 디자인 및 마감

      색상
      아쿠아

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      핸들
      • 슬림한 인체공학적 디자인
      • 그립감이 편안한 고무 핸들
      배터리 표시등
      표시등이 배터리 상태를 나타냄
      디스플레이
      고급스러운 패널 디자인
      칫솔모 시스템
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      칫솔질 시간
      최대 3주**

    • 구성품

      핸들
      소닉케어 키즈 1개
      칫솔모
      소닉케어 키즈 스탠다드형 1개
      스티커
      • 나만의 칫솔을 만들 수 있는 스티커 8개
      • 추가 스티커 2개
      충전기
      1개

    • 세정 성능

      구강 건강 관리 효과
      건강한 구강 케어 습관을 위해
      성능
      75% 더 효과적*
      타이머
      키드타이머 및 쿼드페이서
      속도
      분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임

    • 모드

      강약 모드
      2

    Badge-D2C

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    • 일반 칫솔 대비 플라그를 7배 더 제거
    • 닿기 힘든 부분까지 세정
    • * 4세-10세의 자녀를 둔 미국 치과 전문의를 대상으로 실시한 가정 내 필립스 소닉케어 사용에 관한 설문 조사
    • ** 1일 2분간 2회 사용 기준

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