HX6311/07
우리 아이 좋은 양치습관을 위한 음파 칫솔
필립스 소닉케어 키즈는 7세 이상 아동을 위한 음파 칫솔입니다. 이 제품은 탁월한 플라그 제거 효과, 음파 기술 뿐 아니라,개인 맞춤 스티커와 교육용 자료들을 제공하여, 양치를 바르고 즐겁게 해 나갈 수 있도록 도와 줍니다.모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
필립스 소닉케어 음파 칫솔은 치아 성장에 맞춰 부드럽게 세정하고 보호할 수 있도록 디자인된 2가지 크기의 칫솔모와 호환됩니다.
이 음파 칫솔은 양치 시간을 90일에 걸쳐 서서히 증가시켜 어린이가 치과의사가 권장하는 2분의 건강한 양치 습관을 자연스럽게 형성할 수 있도록 도와줍니다.
2가지의 어린이용 강약 모드가 있어 다양한 연령대의 어린이가 사용할 수 있습니다. 어린 아이의 경우는 저속 모드를, 더 큰 아이의 경우는 고속 모드를 사용할 수 있습니다.
자신만의 개성있는 칫솔을 만들 수 있는 다양한 스티커
일반 칫솔 대비 75% 더 뛰어난 필립스 소닉케어 키즈의 플라그 제거 효과*
어린이의 올바른 양치 방법을 유도하는 인체공학적 설계
소닉케어의 음파기술이 만들어 낸 강력한 물살이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.
어린 자녀를 둔 치과 전문의의 91%가 필립스 소닉케어 키즈를 추천**
부드러운 고무로 감싼 칫솔모가 자라나는 아이의 치아를 보호해 줍니다.
어린이가 손쉽게 칫솔을 바로 세워서 보관할 수 있고 칫솔이 누워 있어도 치약을 바를 수 있는 견고한 핸들 디자인
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.