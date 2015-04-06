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  • 인터랙티브한 음파의 힘, 더 즐겁고 효과적인 양치질. 인터랙티브한 음파의 힘, 더 즐겁고 효과적인 양치질. 인터랙티브한 음파의 힘, 더 즐겁고 효과적인 양치질.

    Philips Sonicare For Kids 음파칫솔

    HX6321/03

    인터랙티브한 음파의 힘, 더 즐겁고 효과적인 양치질.

    아이들이 양치질을 배우는 동안 계속해서 집중할 수 있습니다. 필립스 소닉케어 키즈 Bluetooth 기능 음파칫솔은 재미있는 앱과의 상호작용을 통해 아이들이 더욱 오랫동안 깨끗하게 양치질을 할 수 있도록 도와줍니다. 아이들은 평생 지속될 건강한 양치습관을 보다 즐겁게 배울 수 있습니다.

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    Philips Sonicare For Kids 음파칫솔

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    인터랙티브한 음파의 힘, 더 즐겁고 효과적인 양치질.

    즐겁게 시작하는 평생 건강 습관

    • Bluetooth® 기능
    • 코칭 앱
    • 칫솔모 1개
    • 2가지 모드
    앱 따라하기

    앱 따라하기

    양치하는 동안 아이들은 대화형 앱을 통해 게임을 즐길 수 있습니다. 소닉케어 키즈 앱은 양치하는 방법을 안내하며, 동시에 재미있는 애니메이션과 보상으로 양치 습관을 들일 수 있도록 돕습니다.

    부모님 98%가 자녀의 양치질 시간과 결과가 개선되었다고 응답했습니다.*

    부모님 98%가 자녀의 양치질 시간과 결과가 개선되었다고 응답했습니다.*

    필립스 소닉케어 키즈 칫솔과 앱을 사용하면 아이들이 스스로 올바른 양치법을 배울 수 있습니다. Bluetooth로 앱과 음파칫솔을 동기화하여 올바른 양치질 기술을 보여주고 성과도 추적해 보세요. 아이가 자신의 양치질 실력을 확인할 수 있고 성과가 좋다면 보상도 받게 됩니다. 교육적이고도 효과적인 학습 덕분에 부모의 98%가 자녀의 양치질 시간과 결과가 개선되었다고 응답했습니다. 아이의 평생 가는 건강한 구강 관리 습관을 재미있게 익힐 수 있도록 도와 드립니다.

    자녀의 개인 양치질 코치

    자녀의 개인 양치질 코치

    양치 시간이 시작되는 즉시 재미도 시작됩니다. 소닉케어를 사용하는 어린이는 Sparkly에게 먹일 건강한 음식을 보상으로 받을 수 있습니다. Sparkly는 더 오래, 더 효과적으로 양치할 수 있도록 아이를 격려합니다.

    평생 습관 개발하기

    평생 습관 개발하기

    소닉케어 키즈 앱은 어린이가 더욱 쉽게 양치할 수 있도록 설계되었습니다. Sparkly는 아이가 입안 구석구석을 양치질하여 고르게 닦도록 격려합니다. 또한 권장 양치 시간을 충족할 수 있도록 시간이 지나면서 속도가 점차 2분으로 증가합니다.

    동기화를 매일 할 필요 없음

    동기화를 매일 할 필요 없음

    자녀의 칫솔이 최대 20회의 양치질 데이터를 저장하므로, 계속해서 동기화할 필요가 없습니다. 또한 시간 정보를 저장할 수 있어 아이가 매일 규칙적으로 양치하는지 쉽게 모니터링할 수 있습니다.

    역동적인 세정 작용으로 치아 사이까지 깨끗한 양치

    역동적인 세정 작용으로 치아 사이까지 깨끗한 양치

    아이가 양치질을 습득하는 동안, 나머지는 음파 기술이 해결하여 줍니다. 필립스 소닉케어 음파칫솔만의 물살파워 클렌징이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다. 초당 500회 이상 진동하는 음파 세정력으로 아이가 양치질 실력을 갈고 닦는 동안 부족한 부분이 보완됩니다. 이러한 기술 덕분에 필립스 소닉케어 키즈 칫솔은 일반 칫솔보다 최대 75% 효과적이며, 우수한 구강 검진 결과도 얻을 수 있게 됩니다.

    재미있는 교체형 스티커로 나만의 칫솔 만들기

    재미있는 교체형 스티커로 나만의 칫솔 만들기

    재미있는 핸들 스티커로 아이가 자신만의 칫솔을 꾸밀 수 있습니다. 모든 음파칫솔 상자에 든 8개의 교체형 디자인으로 원할 때마다 칫솔을 새롭게 단장할 수 있습니다. 앱 캐릭터까지 원하는 대로 꾸밀 수 있는 필립스 소닉케어 키즈는 재미있고도 효과적으로 구강을 관리하는 경험을 아이들에게 선사합니다.

    부드럽고 효과적인 세정 기능을 제공하는 2가지의 어린이용 강약 모드

    부드럽고 효과적인 세정 기능을 제공하는 2가지의 어린이용 강약 모드

    2가지의 어린이용 강약 모드가 있어 다양한 연령대의 어린이가 사용할 수 있습니다. 어린 아이의 경우는 저속 모드를, 더 큰 아이의 경우는 고속 모드를 사용할 수 있습니다.

    부모와 어린이를 위한 멀티 손잡이 디자인

    부모와 어린이를 위한 멀티 손잡이 디자인

    필립스 소닉케어 키즈는 인체공학적으로 설계되어 아이들이 스스로 또는 부모와 함께 양치질할 수 있습니다. 모든 필립스 소닉케어 키즈 칫솔의 핸들은 원하는 경우 부모와 자녀가 함께 양치질할 수 있도록 스마트하게 디자인 되어 있습니다. 안정적으로 디자인된 핸들는 아이들의 작은 손으로도 혼자서 쉽게 칫솔을 사용할 수 있으며 여유있게 디자인되어 필요할 때는 부모님의 도움을 받을 수도 있습니다. 견고한 핸들 디자인 덕분에 아이가 칫솔을 세워서 보관하거나 칫솔을 눕힌 상태에서 치약을 바르기도 쉽습니다.

    부드러운 고무로 감싼 칫솔모가 아이의 치아를 보호해 줍니다.

    부드러운 고무로 감싼 칫솔모가 아이의 치아를 보호해 줍니다.

    부드러운 고무로 감싼 칫솔모가 자라나는 아이의 치아를 보호해 줍니다.

    치과의사의 선택

    치과의사의 선택

    치과 전문의가 선호하는 브러쉬를 선택하세요. 어린 자녀를 둔 치과 전문의 91%가 필립스 소닉케어 키즈를 추천합니다.****

    두 가지 크기의 칫솔모와 호환됩니다.

    필립스 소닉케어 음파 칫솔에는 컴팩트형 칫솔모 1개가 함께 제공됩니다. 표준 사이즈의 칫솔모도 별도로 구매할 수 있습니다. 필립스 소닉케어 키즈 칫솔모의 크기는 치아의 성장에 맞춰 부드럽게 세정하고 보호할 수 있도록 특별히 제작되었습니다.

    기술 사양

    • 소비전력

      전압
      110-220V

    • 기술 사양

      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      최장 2주
      배터리
      충전식
      배터리 유형
      리튬 이온

    • 디자인 및 마감

      색상
      아쿠아

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 호환성

      Android 호환성
      • Android 휴대폰
      • Bluetooth 4.0 지원 태블릿
      iOS 호환성
      • iPhone 4S 이상
      • iPad 3세대 이상
      • iOS 7 운영 체제

    • 편리한 사용

      핸들
      • 그립감이 편안한 고무 핸들
      • 슬림한 인체공학적 디자인
      칫솔모 시스템
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      디스플레이
      고급스러운 패널 디자인
      배터리 표시등
      표시등이 배터리 상태를 나타냄
      칫솔질 시간
      최대 3주**

    • 구성품

      핸들
      Bluetooth 지원 핸들 소닉케어 키즈 1개
      칫솔모
      소닉케어 키즈 컴팩트형 2개
      충전기
      1개

    • 세정 성능

      성능
      75% 더 효과적*
      구강 건강 관리 효과
      건강한 구강 케어 습관을 위해
      타이머
      키드타이머 및 쿼드페이서
      속도
      분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임

    • 모드

      강약 모드
      2

    • 소프트웨어 지원

      소프트웨어 업데이트
      필립스는 구입일로부터 2년 동안 관련 소프트웨어 업데이트를 제공합니다.

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    • 혼자 양치질하는 경우와 비교한 부모 대상 조사
    • ** 1일 2분간 2회 칫솔질 기준
    • * 일반 칫솔 대비
    • *** 4세-10세의 자녀를 둔 미국 치과 전문의를 대상으로 실시한 설문 조사

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