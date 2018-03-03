부모와 어린이를 위한 멀티 손잡이 디자인

필립스 소닉케어 키즈는 인체공학적으로 설계되어 아이들이 스스로 또는 부모와 함께 양치질할 수 있습니다. 모든 필립스 소닉케어 키즈 칫솔의 핸들은 원하는 경우 부모와 자녀가 함께 양치질할 수 있도록 스마트하게 디자인 되어 있습니다. 안정적으로 디자인된 핸들는 아이들의 작은 손으로도 혼자서 쉽게 칫솔을 사용할 수 있으며 여유있게 디자인되어 필요할 때는 부모님의 도움을 받을 수도 있습니다. 견고한 핸들 디자인 덕분에 아이가 칫솔을 세워서 보관하거나 칫솔을 눕힌 상태에서 치약을 바르기도 쉽습니다.