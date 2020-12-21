HX6907/01
칫솔모의 박테리아와 세균 살균*
특별히 설계된 UV 살균 기술로 소닉케어 칫솔모를 깨끗하게 유지하여 걱정을 덜어 보세요. 화학물질을 전혀 사용하지 않고도 박테리아와 바이러스를 99%까지 살균합니다.*모든 혜택 보기
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살균 조명으로 칫솔모 주위를 감싸보세요. UV 살균기의 반사경이 칫솔모 상단부 전체에 살균 조명을 골고루 비추어 최상의 효과를 얻을 수 있습니다.
버튼 하나만 누르면 UV 살균기가 켜집니다.
간편하고 안전한 사용. 10분의 살균 과정이 끝나면 UV 살균기가 자동으로 꺼지므로 간편합니다.
소닉케어 칫솔의 칫솔모를 새것처럼 살균하는 동시에 충전하세요. (다이아몬드클린, 다이아몬드클린 9000 또는 다이아몬드클린 스마트는 호환되지 않습니다. 칫솔은 포함되어 있지 않습니다.)
칫솔을 사용할 때마다 깔끔하게 살균해보세요. 필립스 UV 살균 기술은 소닉케어 칫솔모의 세균 살균을 위해 특별히 설계되었습니다.*
소비전력
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
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