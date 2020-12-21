살균 조명이 칫솔모 주위를 감쌉니다.

살균 조명으로 칫솔모 주위를 감싸보세요. UV 살균기의 반사경이 칫솔모 상단부 전체에 살균 조명을 골고루 비추어 최상의 효과를 얻을 수 있습니다.