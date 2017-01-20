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    Philips Sonicare C3 Premium Plaque 2개입 칫솔모

    HX9042/91

    깊은 세정을 위한 칫솔모

    필립스 소닉케어 딥 클린 교체용 칫솔모로 플라그를 효과적으로 제거하세요. 플라그 제거에 특화된 설계를 통해 매일 탁월한 세정을 경험하면서 더욱 하얗고 밝은 치아를 빠르게 얻을 수 있습니다.

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    Philips Sonicare C3 Premium Plaque 2개입 칫솔모

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    깊은 세정을 위한 칫솔모

    최대 10배 더 뛰어난 부드러운 플라그 제거 효과*

    • 10배 더 많은 플라그 제거
    • 3일 만에 치아를 100% 더 하얗게*
    • 미디엄 소프트
    • 70% 바이오 플라스틱**
    일반 칫솔 대비 최대 10배 더 많은 플라그 제거

    일반 칫솔 대비 최대 10배 더 많은 플라그 제거

    깊은 세정에는 특별한 접근이 필요합니다. 이 칫솔모의 소프트 터치 헤드는 칫솔모의 움직임을 강화해 더 넓은 부위까지 편안하게 닿도록 도와주며, 일반 칫솔 대비 최대 10배 더 많은 플라그를 제거합니다.

    3일 만에 최대 100% 더 많은 착색 제거***

    3일 만에 최대 100% 더 많은 착색 제거***

    딥 클린 칫솔모는 중앙에 오각형 형태로 배열된 촘촘하고 단단한 칫솔모를 사용해 치아를 미백하고 광택을 더해 주며, 3일 만에 최대 100% 더 많은 착색 제거 효과를 제공합니다.***

    소닉케어 유체 작용

    소닉케어 유체 작용

    필립스 소닉케어 칫솔은 부드러우면서도 확실한 세정력을 갖고 있으며 분당 62,000회 움직이는 칫솔모로 치아와 잇몸을 보호합니다. 소닉케어 유체 작용은 치아 사이 깊숙한 곳과 잇몸선을 따라 유체가 흐르게 하여 칫솔모의 세정을 도와줍니다.

    입증된 효과적인 구강 케어

    입증된 효과적인 구강 케어

    모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 정교하게 설계되고 임상 테스트를 거치므로 품질, 안전성 및 성능 면에서 최고 기준을 충족합니다.

    BrushSync 교체 알림으로 최상의 양치 습관 유지

    BrushSync 교체 알림으로 최상의 양치 습관 유지

    3개월 후 칫솔모의 효과가 떨어진다는 사실을 알고 계셨습니까? 치과 전문의는 정기적으로 칫솔모를 교체할 것을 권장합니다. 그래서 필립스 소닉케어 칫솔에 BrushSync 기술이 적용된 이유도 바로 여기에 있습니다. 양치의 빈도와 강도를 추적하여 새 칫솔모로 교체할 시기가 되면 이를 알려줍니다.

    모든 필립스 소닉케어 클릭 온 핸들에 호환

    모든 필립스 소닉케어 클릭 온 핸들에 호환

    이 칫솔모는 모든 필립스 소닉케어 전동 칫솔과 호환됩니다.**** 클릭 방식으로 간편하게 탈부착할 수 있어 교체와 세척이 쉽습니다.

    바이오 플라스틱 70% 사용**

    바이오 플라스틱 70% 사용**

    필립스는 제품에 화석 연료 기반 플라스틱의 사용을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 이 칫솔모에 사용되는 플라스틱의 70%가 바이오 소재로 만들어졌습니다.**

    종이 재활용 포장

    종이 재활용 포장

    필립스의 모든 칫솔모는 재활용 시설이 갖춰진 곳에서 재활용이 가능한 종이 포장재에 담겨 제공됩니다.

    기술 사양

    • 디자인 및 마감

      색상
      블랙
      칫솔모 강도
      미디엄 소프트
      칫솔모 재질
      부드럽고 유연한 고무 측면
      칫솔모 교체 시기 알림
      칫솔모의 파란색 부분이 옅어짐
      크기
      표준
      스마트 칫솔모 인식

    • 호환성

      칫솔모 시스템
      클릭온
      사용 불가 모델
      필립스 원
      호환 가능 칫솔모
      필립스 소닉케어

    • 구성품

      칫솔모
      C3 프리미엄 플라그 2개

    • 품질 및 성능

      권장 교체 시기
      3개월
      검증 여부
      자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서 최적의 사용효과를 보임
      원산지
      독일
      장점
      • 플라그 제거
      • 착색 제거/화이트닝

    Badge-D2C

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    • 일반 칫솔 대비
    • *질량 균형 방식 기준으로 칫솔모 플라스틱에 할당
    • **White+ 모드와 일반 칫솔 3일 사용 후 비교
    • ***필립스 원 제외

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