Philips Sonicare A3 Premium All-in-One 스탠다드형 음파칫솔 칫솔모
완벽한 관리를 위한 단 하나의 칫솔모
A3 프리미엄 올인원 칫솔모는 더 깨끗하고 밝은 치아*** 및 더 건강한 잇몸을 만들기 위해 필요한 단 하나의 칫솔모입니다. 이 칫솔모는 6주** 만에 20배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*, 최대 100% 착색 감소 효과**를 보여주며 최대 15배 더 건강한 잇몸으로 가꾸어 줍니다. 모든 혜택 보기
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Philips Sonicare A3 Premium All-in-One 스탠다드형 음파칫솔 칫솔모
완벽한 관리를 위한 단 하나의 칫솔모
변하지 않는 세정력
- 2개입 팩
- 스탠다드형
- 클릭온
- BrushSync 지원
닿기 힘든 부위에서도 최대 20배 더 많은 플라그 제거*
칫솔질 방법과 관계없이 최고의 플라그 제거 효과****를 누려보세요. 프리미엄 올인원 칫솔모는 플라그 제거 효과를 극대화하도록 정밀하게 인체공학적으로 제작된 브러시를 갖추고 있습니다.
당신의 미소를 위해 설계된 브러시 모양
곡선 브러시는 필요한 곳으로 정확히 이동할 수 있게 돕습니다. 엄격한 개발을 통해 탁월한 구강 관리를 제공하는 올인원 제품이 탄생했습니다.
2일 안에 최대 100% 더 많은 착색 제거***
둥근 브러시보다 더 효과적으로 착색을 제거할 수 있도록 설계된 삼각형 모양의 브러시로 착색을 부드럽게 제거하세요. 이 모양을 통해 치아 표면에 더 많이 접촉하여 착색을 효과적으로 제거할 수 있습니다.
6주 만에 최대 15배의 잇몸 건강 개선 효과**
칫솔모에 측면 브러시가 있어 닿기 힘든 곳도 놓치지 않고 칫솔질을 할 때 잇몸선도 부드럽게 닦아 줍니다. 또한 브러시는 과도한 압력을 보완하는 데 도움이 됩니다.
음파 칫솔질: 효과적인 양치를 위한 마스터클래스
음파 기술로 플라그를 제거해 보세요. 음파 기술은 효과적이고 부드러운 양치의 기준이 될 것입니다. 칫솔질하는 동안 칫솔모 최대 62,000개의 움직임과 역동적인 유체 작용으로 칫솔모가 닿기 힘든 부분까지 깨끗하게 닦을 수 있으므로 입안이 매우 상쾌하고 깨끗해집니다.
사용자를 염두에 둔 전문가에 의한 설계
이 올인원 칫솔모는 당사의 가장 광범위한 연구 개발 제품 중 하나입니다. 필립스는 치아 전문가, 구강 관리 전문가, 엔지니어 및 디자이너의 지식을 결합하여 이 종합적인 칫솔모를 탄생시킬 수 있었습니다.
간편한 칫솔모 교체를 위한 클릭온 디자인
A3 프리미엄 올인원 칫솔모는 필립스 소닉케어 클릭온 칫솔 핸들과 호환됩니다(아래 참조). 간단히 끼우고 빼는 방식으로 교체하고 세척해 보세요.
교체 알림으로 최고의 양치 효과 유지
칫솔모는 3개월 사용 후 효과가 떨어지지만, BrushSync를 사용하면 미리 확인할 수 있습니다. BrushSync 지원 칫솔은 사용자의 사용 방법을 파악하고 교체 시기를 알려줍니다.
기술 사양
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디자인 및 마감
- 칫솔모 강도
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부드러운
- 색상
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화이트
- 칫솔모 재질
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부드럽고 유연한 고무 측면
- 칫솔모 교체 시기 알림
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칫솔모의 파란색 부분이 옅어짐
- 크기
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표준
- 스마트 칫솔모 인식
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예
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호환성
- 칫솔모 시스템
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클릭온
- 사용 가능 모델
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2 시리즈 플라그 예방
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2 시리즈 플라그 디펜스(2 Series plaque defense)
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2100 시리즈
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3 시리즈 잇몸케어(3 Series gum health)
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다이아몬드클린(DiamondClean)
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다이아몬드클린 9000
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다이아몬드클린 스마트(DiamondClean Smart)
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이지클린(EasyClean)
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에센스+(Essence+)
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엑스퍼트클린(ExpertClean)
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엑스퍼트리절트(ExpertResults)
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플렉스케어(FlexCare)
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플렉스케어 플래티넘(FlexCare Platinum)
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플렉스케어 플래티넘 커넥티드(FlexCare Platinum Connected)
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플렉스케어+(FlexCare+)
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소닉케어 키즈(Sonicare for Kids)
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헬시화이트(HealthyWhite)
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헬시화이트 플러스(HealthyWhite+)
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PowerUp
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프레스티지 9900(Prestige 9900)
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프로텍티브클린(ProtectiveClean)
- 사용 불가 모델
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필립스 원, 에센스
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구성품
- 칫솔모
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A3 프리미엄 올인원 2개
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품질 및 성능
- 권장 교체 시기
-
3개월
- 검증 여부
-
자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서 최적의 사용효과를 보임
- 일반 칫솔 대비
- *일반 칫솔 대비 클린 모드에서 6주 후에 MGI로 측정.
- ** 일반 칫솔 대비 실험 결과
- *** 초기 연구 결과 기준
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