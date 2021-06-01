음파 칫솔질: 효과적인 양치를 위한 마스터클래스

음파 기술로 플라그를 제거해 보세요. 음파 기술은 효과적이고 부드러운 양치의 기준이 될 것입니다. 칫솔질하는 동안 칫솔모 최대 62,000개의 움직임과 역동적인 유체 작용으로 칫솔모가 닿기 힘든 부분까지 깨끗하게 닦을 수 있으므로 입안이 매우 상쾌하고 깨끗해집니다.