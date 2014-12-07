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    Philips Sonicare DiamondClean 음파칫솔

    HX9332/34

    더 밝고 건강한 치아

    필립스 소닉케어 음파 칫솔은 세련된 디자인과 우수한 치아 착색 제거 효과를 자랑합니다. 지금 필립스 소닉케어로 바꿔보세요.

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    Philips Sonicare DiamondClean 음파칫솔

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    모두 보기 다이아몬드클린(DiamondClean)

    더 밝고 건강한 치아

    최고의 필립스 소닉케어 화이트닝 음파 칫솔

    • 5가지 모드
    • 칫솔모 2개
    • 충전컵
    일반 칫솔 대비 최대 7배 더 많은 플라그 제거

    일반 칫솔 대비 최대 7배 더 많은 플라그 제거

    조밀하게 식모된 고품질 칫솔모가 일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그를 제거해 줍니다.

    다이아몬드클린 칫솔모로 1주만에 더 밝아지는 미소*

    다이아몬드클린 칫솔모로 1주만에 더 밝아지는 미소*

    부드러우면서도 효과적으로 치아 표면의 착색을 제거해주는 다이아몬드클린 칫솔모를 선택하세요. 중앙에 집중된 착색 제거 칫솔모가 단 7일만에 2배 더 밝은 미소를 만들어 줍니다.

    단 2주 만에 잇몸 건강 개선*

    단 2주 만에 잇몸 건강 개선*

    최적의 다이아몬드클린 세정 덕분에 잇몸이 2주*만에 더욱 건강해집니다. 일반 칫솔보다 최대 7배* 더 효과적으로 잇몸선을 따라 플라그를 제거해주기 때문에 가장 건강한 미소를 지을 수 있게 됩니다.

    광택과 민감세정 등의 5가지 모드 중 선택

    광택과 민감세정 등의 5가지 모드 중 선택

    다이아몬드클린으로 매일 상쾌하게 세정할 수 있습니다. 5가지 모드로 여러분의 양치에 필요한 사항을 모두 충족시켜 드립니다. 세정 모드는 탁월한 매일의 세정을, 잇몸 케어 모드는 부드러운 잇몸 마사지를 책임지며 광택은 미소를 밝게 만들어주고, 민감세정 모드는 민감한 잇몸을 위해 부드러우면서도 효과적으로 세정해주며 화이트 모드는 표면 착색을 제거에 이상적인 모드입니다.

    강력하지만 부드럽게 세정해 주는 필립스의 독보적인 기술

    강력하지만 부드럽게 세정해 주는 필립스의 독보적인 기술

    강력한 음파로 인해 치약이 플라그를 제거하는 힘있는 거품이 되어 치아와 잇몸선 사이 깊숙한 곳까지 들어갑니다. 이와 동시에 31,000번에 달하는 음파진동으로 부드러우면서도 효과적인 칫솔질을 경험할 수 있습니다. 일반 칫솔로는 한 달이 걸리는 칫솔의 움직임을 단 2분만에 경험해 보세요.

    2분의 권장 양치 시간을 독려하는 타이머

    2분의 권장 양치 시간을 독려하는 타이머

    양치를 빈틈없이 하는 데는 2분이 걸립니다. 스마트타이머는 총 시간이 지나면 신호를 보내주고 쿼드페이서는 입 안 각 부분에서 최적의 시간 동안 사용할 수 있도록 알려 줍니다. 이 두 가지 기능을 함께 사용하면 양치할 때마다 권장 양치 시간을 지킬 수 있습니다.

    칫솔질이 어려운 부분까지도 보다 효과적으로 닦을 수 있도록 구부러진 목 부분

    칫솔질이 어려운 부분까지도 보다 효과적으로 닦을 수 있도록 구부러진 목 부분

    칫솔모와 결합된 다이아몬드클린 칫솔 핸들의 독특한 모양은 치아 뒷부분과 같은 칫솔질이 어려운 부분까지 깨끗하게 닦아줍니다.

    필립스 소닉케어를 사용하는 양치 습관을 들일 수 있도록 도와주는 이지스타트 프로그램

    필립스 소닉케어를 사용하는 양치 습관을 들일 수 있도록 도와주는 이지스타트 프로그램

    새로운 무언가에는 익숙해지는 과정이 필요합니다. 필립스 소닉케어의 이지스타트 프로그램은 새로운 음파 칫솔의 사용 강도를 처음 14회에 걸쳐 점진적이고 부드럽게 증가시키는 옵션을 제공합니다.

    여러분의 구강 건강의 고민을 안전하고 부드럽게 관리합니다.

    여러분의 구강 건강의 고민을 안전하고 부드럽게 관리합니다.

    다이아몬드클린은 아무리 특별한 경우라도 안전한 양치 경험을 보장합니다. 당사의 음파 기술은 치아 교정기, 신경 치료, 크라운, 라미네이트를 한 경우에도 적합하며 치주 질환을 일상적으로 관리하는 데도 사용할 있습니다.

    기술 사양

    • 소비전력

      전압
      110-220V

    • 기술 사양

      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      최대 3주**
      배터리
      충전식
      배터리 유형
      리튬 이온

    • 디자인 및 마감

      색상
      매트 화이트

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      디스플레이
      고급스러운 패널 디자인
      배터리 표시등
      배터리 잔량을 알려주는 표시등
      칫솔모 시스템
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      핸들
      슬림한 인체공학적 디자인
      칫솔질 시간
      최대 3주**

    • 구성품

      핸들
      다이아몬드클린 1개
      칫솔모
      • 다이아몬드클린 스탠다드 칫솔모 1개
      • 다이아몬드클린 미니 칫솔모 1개
      충전컵
      1개

    • 세정 성능

      성능
      최대 7배 더 우수한 플라그 제거 효과**
      구강 건강 관리 효과
      단 2주 만에 잇몸 건강 개선
      속도
      분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임
      착색 제거 효과
      2배 더 뛰어난 치아 착색 제거 효과*
      타이머
      쿼드페이서 및 스마트 타이머

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치
      화이트
      치아 표면 착색 제거
      잇몸 케어
      부드러운 잇몸 마사지
      폴란드어
      환하고 빛나는 치아 만들기
      민감 세정
      치아와 잇몸을 부드럽게 세정

    Badge-D2C

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    • *일반 세정 모드에서 1일 2분간 2회 사용 기준

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