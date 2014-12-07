HX9332/34
더 밝고 건강한 치아
필립스 소닉케어 음파 칫솔은 세련된 디자인과 우수한 치아 착색 제거 효과를 자랑합니다. 지금 필립스 소닉케어로 바꿔보세요.모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
조밀하게 식모된 고품질 칫솔모가 일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그를 제거해 줍니다.
부드러우면서도 효과적으로 치아 표면의 착색을 제거해주는 다이아몬드클린 칫솔모를 선택하세요. 중앙에 집중된 착색 제거 칫솔모가 단 7일만에 2배 더 밝은 미소를 만들어 줍니다.
최적의 다이아몬드클린 세정 덕분에 잇몸이 2주*만에 더욱 건강해집니다. 일반 칫솔보다 최대 7배* 더 효과적으로 잇몸선을 따라 플라그를 제거해주기 때문에 가장 건강한 미소를 지을 수 있게 됩니다.
다이아몬드클린으로 매일 상쾌하게 세정할 수 있습니다. 5가지 모드로 여러분의 양치에 필요한 사항을 모두 충족시켜 드립니다. 세정 모드는 탁월한 매일의 세정을, 잇몸 케어 모드는 부드러운 잇몸 마사지를 책임지며 광택은 미소를 밝게 만들어주고, 민감세정 모드는 민감한 잇몸을 위해 부드러우면서도 효과적으로 세정해주며 화이트 모드는 표면 착색을 제거에 이상적인 모드입니다.
강력한 음파로 인해 치약이 플라그를 제거하는 힘있는 거품이 되어 치아와 잇몸선 사이 깊숙한 곳까지 들어갑니다. 이와 동시에 31,000번에 달하는 음파진동으로 부드러우면서도 효과적인 칫솔질을 경험할 수 있습니다. 일반 칫솔로는 한 달이 걸리는 칫솔의 움직임을 단 2분만에 경험해 보세요.
양치를 빈틈없이 하는 데는 2분이 걸립니다. 스마트타이머는 총 시간이 지나면 신호를 보내주고 쿼드페이서는 입 안 각 부분에서 최적의 시간 동안 사용할 수 있도록 알려 줍니다. 이 두 가지 기능을 함께 사용하면 양치할 때마다 권장 양치 시간을 지킬 수 있습니다.
칫솔모와 결합된 다이아몬드클린 칫솔 핸들의 독특한 모양은 치아 뒷부분과 같은 칫솔질이 어려운 부분까지 깨끗하게 닦아줍니다.
새로운 무언가에는 익숙해지는 과정이 필요합니다. 필립스 소닉케어의 이지스타트 프로그램은 새로운 음파 칫솔의 사용 강도를 처음 14회에 걸쳐 점진적이고 부드럽게 증가시키는 옵션을 제공합니다.
다이아몬드클린은 아무리 특별한 경우라도 안전한 양치 경험을 보장합니다. 당사의 음파 기술은 치아 교정기, 신경 치료, 크라운, 라미네이트를 한 경우에도 적합하며 치주 질환을 일상적으로 관리하는 데도 사용할 있습니다.
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.