여행용 USB 충전 케이스 및 충전컵

디럭스 USB 여행용 케이스는 충전기로도 사용할 수 있으므로 이동 중에도 항상 충전이 가능합니다. 칫솔을 케이스에 넣고 노트북에 연결하거나 벽면 콘센트에 플러그를 꽂기만 하면 됩니다. 여행 중에도 보다 효과적으로 위생을 유지할 수 있도록 케이스에 칫솔모 홀더가 포함되어 있습니다. 집에서 충전할 경우 세련된 충전컵이 화장실에 스타일리쉬하게 어우러지며 양치 후 입안을 헹굴 때에도 이 컵을 사용할 수 있습니다. 칫솔을 컵에 넣기만 하시면 됩니다. 한 번만 완전히 충전해도 2주 동안 사용할 수 있습니다.