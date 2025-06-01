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    Philips Sonicare DiamondClean 9000 충전식 전동 칫솔

    HX9914/77

    1 수상 내용

    완벽한 구강 건강 관리

    필립스 소닉케어 다이아몬드클린 전동 칫솔로 구강 건강을 완벽하게 관리하고 하루 만에 치아를 더 하얗게 만들어 보세요**. 앱에 연결된 기술로 양치 습관을 추적하여 구강 건강을 관리할 수 있습니다.

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    이용 가능:

    Philips Sonicare DiamondClean 9000 충전식 전동 칫솔

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    완벽한 구강 건강 관리

    최대 20배 더 뛰어난 부드러운 플라그 제거 효과*

    • 20배 더 많은 플라그 제거 효과*
    • 하루 만에 치아를 더 밝게**
    • 압력 감지 센서
    • 4가지 양치모드/3단계 강도 조절
    20배 더 효과적인 플라그 제거*, 잇몸엔 부드럽게

    20배 더 효과적인 플라그 제거*, 잇몸엔 부드럽게

    양치 습관은 개인마다 다르기에, 이 칫솔모는 양치 방식과 관계없이 플라그 제거 성능을 유지할 수 있도록 여러 각도로 배열된 스마트모로 제작되었습니다. 올인원 A3 칫솔모는 필립스 최고의 세정력을 제공하며, 플라그를 최대 20배 더 효과적으로 제거하고, 6주 만에 잇몸 건강을 최대 15배 개선하며, 일반 칫솔 대비 2일 이내에 최대 100% 더 많은 착색을 제거합니다.

    소닉케어 플루이드 액션

    소닉케어 플루이드 액션

    필립스 소닉케어 전동 칫솔은 분당 62,000회의 미세한 진동으로 치아와 잇몸을 부드럽고 효과적으로 세정합니다. 소닉케어 플루이드 액션은 칫솔모가 치아 사이와 잇몸 라인 깊숙한 곳까지 깨끗하게 세정하도록 도와줍니다.

    압력 감지 센서로 잇몸 보호

    압력 감지 센서로 잇몸 보호

    양치 중에 너무 세게 힘을 줄 때가 많은 점을 감안해 이 필립스 소닉케어 전동 칫솔에는 과도한 압력을 감지하는 스마트 광센서가 탑재되어 있습니다. 너무 세게 누르며 양치할 경우, 부드러운 진동으로 신호를 보내 압력을 줄이도록 유도하여 잇몸을 보호해 줍니다.

    나에게 맞는 양치 경험 선택

    나에게 맞는 양치 경험 선택

    12가지 칫솔질 설정으로 구강 관리 습관을 개선하세요. 꼼꼼한 세정이 필요할 때도, 특정 부위를 집중적으로 관리하고 싶을 때도, 이 전동 칫솔 하나면 충분합니다. Clean, White+, Gum Health, Deep Clean+의 5가지 모드 중 선택하고, 3단계 강도 중 원하는 수준으로 조절해 맞춤형 양치를 완성하세요.

    손안에서 확인하는 양치 습관

    손안에서 확인하는 양치 습관

    소닉케어 전동 칫솔과 앱을 함께 사용해 구강 건강 목표를 달성하세요. 서로 완벽하게 연동되어 가이드 양치, 유용한 팁과 요령, 맞춤화된 콘텐츠를 제공합니다. 이 강력한 조합으로 구강을 완벽하게 관리하세요.

    구강 케어를 위한 세심한 설계

    구강 케어를 위한 세심한 설계

    슬림한 디자인과 세련된 충전용 유리컵까지, 이 전동 칫솔은 전문 디자이너와 엔지니어의 세심한 손길로 완성되었습니다. 함께 제공되는 여행용 충전 케이스 덕분에 이동 중에도 칫솔을 안전하게 보관하고 충전할 수 있습니다.

    칫솔모 교체 알림으로 최상의 양치 경험 유지

    칫솔모 교체 알림으로 최상의 양치 경험 유지

    칫솔모는 사용한 지 3개월이 지나면 세정 효과가 떨어진다는 사실, 알고 계셨나요? 치아 전문가들은 칫솔모를 정기적으로 교체할 것을 권장합니다. 그래서 필립스 소닉케어 전동 칫솔에는 칫솔모 교체 알림 기능이 탑재되어 있습니다. 이 기능은 사용자의 칫솔질 빈도와 강도를 추적해 적절한 교체 시점이 되면 자동으로 새 칫솔모 교체를 안내합니다.

    14일간 규칙적인 양치

    14일간 규칙적인 양치

    한 번 충전으로 최대 14일간 규칙적인 양치가 가능해 양치 습관에 새로운 편리함을 제공합니다.

    기술 사양

    • 강도 조절

      높음
      더 깨끗한 세정을 위해
      일반
      매일매일 깨끗한 양치를 위해
      낮음
      민감한 잇몸과 치아에 적합

    • 소비전력

      전압
      100-240V

    • 기술 사양

      배터리
      충전식
      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      14일
      배터리 유형
      리튬 이온
      에너지 소비량
      디스플레이 미작동 대기 상태 < 0.11W

    • 디자인 및 마감

      색상
      화이트

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년
      소프트웨어 지원
      필립스는 구입일로부터 2년 동안 관련 소프트웨어 업데이트를 제공합니다.

    • 호환성

      Bluetooth 무선 기술
      소닉케어 연동 앱
      Android 호환성
      Bluetooth 4.0 이상이 설치된 Android 휴대폰
      iOS 호환성
      Bluetooth 4.0 이상이 설치된 iPhone

    • 편리한 사용

      핸들
      세련되고 컴팩트한 디자인
      배터리 표시등
      배터리 잔량을 알려주는 표시등
      핸들 호환성
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      타이머
      브러시페이서 및 스마트타이머

    • 구성품

      핸들
      다이아몬드클린 9000 1개
      칫솔모
      A3 올인원 1개
      여행용 케이스
      여행용 충전 케이스 1개
      충전기
      충전대 및 유리컵 1개

    • 세정 성능

      플라그 제거
      20배 더 우수한 효과*
      Gum Health
      최대 15배 잇몸 건강 개선 효과***
      치아 미백
      최대 100% 더 많은 착색 제거 효과****
      속도
      분당 62,000회의 브러시 동작

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치
      Deep Clean+
      상쾌한 딥클린을 위한 기능
      Gum Health
      부드러운 잇몸 마사지
      White+
      치아 표면의 착색 제거에 도움

    • 스마트 센서 기술

      압력 피드백
      진동 소리
      교체 알림
      칫솔모 교체 시기를 알려줍니다

    • 소닉케어 앱

      추적 및 진행 보고
      시간이 지남에 따라 양치 패턴을 모니터링하여 구강 위생을 유지하도록 도와줍니다.

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    수상 내용

    • 일반 칫솔 대비
    • *실험실 연구 결과로, 실제 사용 결과는 다를 수 있습니다.
    • **6주 후, 일반 칫솔 대비
    • ***2일 미만, 일반 칫솔 대비

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