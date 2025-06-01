20배 더 효과적인 플라그 제거*, 잇몸엔 부드럽게

양치 습관은 개인마다 다르기에, 이 칫솔모는 양치 방식과 관계없이 플라그 제거 성능을 유지할 수 있도록 여러 각도로 배열된 스마트모로 제작되었습니다. 올인원 A3 칫솔모는 필립스 최고의 세정력을 제공하며, 플라그를 최대 20배 더 효과적으로 제거하고, 6주 만에 잇몸 건강을 최대 15배 개선하며, 일반 칫솔 대비 2일 이내에 최대 100% 더 많은 착색을 제거합니다.