단종됨
HX9924/06
맞춤 코칭
스마트 칫솔모 센서
스마트 칫솔모 인식
5가지 양치모드, 3단계 강도 조절
프리미엄 플라그 디펜스 칫솔모를 사용해 우수한 세정 효과를 경험해보세요. 부드럽고 유연한 칫솔모 측면 덕분에 어떤 형태의 곡면도 따라갈 수 있어 4배 넓은 접촉면***도 닦을 수 있을 뿐만 아니라 닿기 힘든 곳의 플라그도 최대 10배 더 많이 제거합니다*.
G3 프리미엄 잇몸케어 칫솔모를 사용해 잇몸 건강을 개선해보세요. 잇몸선에 맞춰 더 작아진 칫솔모가 잇몸 질환이 시작되는 잇몸선을 부드럽게 따라가면서 탁월한 양치 효과를 제공합니다. 최대 100%의 잇몸 염증 예방 효과*와 단 2주 만에 최대 7배에 달하는 잇몸 건강 개선 효과*가 임상적으로 입증되었습니다.
W3 프리미엄 화이트 칫솔모를 사용해 치아 착색을 제거하고 밝은 치아로 빛나는 미소를 지어보세요. 중앙에 조밀하게 심겨진 착색 제거 칫솔모가 단 3일 만에 치아의 착색을 최대 100% 제거하는 것이 임상적으로 입증되었습니다.**
4.9
5점 만점
13
리뷰
100%
의 추천 제품
Fullj
31/12/2020
한국
프로모션의 일부
매일 느끼는 상쾌함
매일 아침 저녁 상쾌하게 영치할수 있어서 너무좋아여 기존에 사용하던 타사 제품보다 더 상쾌한 기분입니다. 휴대할 수 있도록 충전기능을 겸비한 케이스가 있지만..매일들고 다니긴 조금 부담스러웠어요 다만 여행 갈때는 이 충전 가능한 케이스가 매우 유용할것 같아요
찬성
맹ㄹ 느끼는 상쾌함
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DiamondClean Smart HX9974/26 앱 지원 음파 전동 칫솔에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DiamondClean Smart HX9974/26 앱 지원 음파 전동 칫솔에 대해 작성되었습니다.
윤남매맘
31/12/2020
한국
프로모션의 일부
내가 원하던 모든 구강케어 기능을 갖춘 완성형 음파칫솔
플라그제거부터 혀클리너까지 다양한 구강 고민에 대한 솔루션이 담긴 칫솔모부터 압력 감지 센서까지 있어 치아 마모 걱정도 안할수 있어서 너무 상쾌하게 잘 사용하고 있어요
찬성
다양한 칫솔모와 압력감지센서
반대
가격?
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DiamondClean Smart HX9974/26 앱 지원 음파 전동 칫솔에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DiamondClean Smart HX9974/26 앱 지원 음파 전동 칫솔에 대해 작성되었습니다.
yjsuun
28/12/2020
한국
프로모션의 일부
전동칫솔 고민하고 계신다면 적극추천!
평생 일반 칫솔 쓰다가 최근 치아 관리에 관심이 많아져 필립스 소닉케어 전동칫솔 장만해보았는데요, 신세계입니다. 구석구석 칫솔질을 더 세심하게 할 수 있고, 칫솔모도 3종류+혀클리너까지 있어 용도별로 사용할 수 있습니다. 처음엔 어색했는데 적응하니 압력도 쎄면 알려주고 너무 편합니다.! 무엇보다 소닉케어 앱 설치하면 자동으로 칫솔과 연동되어 칫솔질하는 습관과 칫솔모의 상태에 대해 알 수 있는데 너무 신기하고 조금 더 체계적으로 관리하는 느낌입니다.! 포장도 딱 깔끔하게 오고 디자인도 너무 예쁘고 흔치않은 흰+핑 조합이 너무 이쁘네요! 컵에 넣으면 자동으로 충전되는 시스템도 굉장히 편하고 좋아요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DiamondClean Smart HX9974/26 앱 지원 음파 전동 칫솔에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DiamondClean Smart HX9974/26 앱 지원 음파 전동 칫솔에 대해 작성되었습니다.
일반 칫솔 대비 플라그를 7배 더 제거
착색 제거용 치약을 사용한 일반 칫솔과 비교 시
다이아몬드클린과 비교 시
Gum Health 모드와 일반 칫솔 비교 시, 2주간 평가
White+ 모드와 일반 칫솔 비교 시, 3일 사용 후
표준 모드에서 1일 2분간 2회 사용 기준