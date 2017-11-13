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완벽한 구강 관리를 위한 당사 최고의 칫솔
다이아몬드클린 스마트는 당사 최고의 칫솔로 치아를 완벽하게 케어해 줍니다. 성능이 뛰어난 칫솔모로 입 안 구석구석을 깨끗하게 닦아낼 수 있으며, 스마트 센서 기술로 맞춤형 피드백과 코칭도 받을 수 있습니다.모든 혜택 보기
프리미엄 플라그 디펜스 칫솔모를 사용해 우수한 세정 효과를 경험해보세요. 부드럽고 유연한 칫솔모 측면 덕분에 어떤 형태의 곡면도 따라갈 수 있으므로 4배 넓은 접촉면***도 닦을 수 있을 뿐만 아니라 닿기 힘든 곳의 플라그도 최대 10배 더 많이 제거됩니다*.
G3 프리미엄 잇몸케어 칫솔모를 사용해 잇몸 건강을 개선해보세요. 잇몸선에 맞춰 더 작아진 칫솔모가 잇몸 질환이 시작되는 잇몸선을 부드럽게 따라가면서 탁월한 양치 효과를 제공합니다. 최대 100%의 잇몸 염증 예방 효과*와 단 2주 만에 최대 7배에 달하는 잇몸 건강 개선 효과*가 임상적으로 입증되었습니다.
W3 프리미엄 화이트 칫솔모를 사용해 치아 착색을 제거하고 밝은 치아로 빛나는 미소를 지어보세요. 중앙에 조밀하게 심겨진 착색 제거 칫솔모가 단 3일 만에 치아의 착색을 최대 100% 제거하는 것이 임상적으로 입증되었습니다.**
TongueCare+ 혀클리너를 활용해 혀의 다공성 표면에서 악취를 일으키는 박테리아를 부드럽게 제거해보세요. 특수하게 설계된 240개의 미세돌기가 혀의 울퉁불퉁한 면과 홈 사이에서 불쾌한 입 냄새를 일으키는 박테리아와 잔여물을 제거합니다.
필립스 소닉케어 앱은 양치질이 완벽하게 완료되면 알려주고 코칭을 통해 좀 더 꼼꼼하게 신경 써서 양치질할 수 있도록 도와줍니다.
담당 치과 의사가 문제 부위를 찾아 주었나요? 앱의 3D 구강 맵에 그 부분을 강조 표시하면 좀 더 신경 써서 관리할 수 있습니다.
양치 시 지나치게 강한 압력이 가해지는 것을 사용자가 미처 깨닫지 못하는 경우에도 다이아몬드클린 스마트는 이를 인지합니다. 과도한 압력이 가해질 경우 핸들 끝의 압력 감지링이 깜박이며 압력을 낮추라고 알려주고 칫솔모가 이에 따라 알아서 세정해줍니다. 10명 중 7명이 이 기능 덕분에 더 꼼꼼하게 양치질하게 되었다고 답했습니다.
전동 칫솔을 사용하면 칫솔이 알아서 양치해 줍니다. 핸들에는 문지름 센서가 탑재되어 있어, 문지름을 줄이기 위한 알림 기능으로 작동합니다. 이런 식으로 양치 방법을 개선하면 보다 부드럽고 효과적인 세정이 가능합니다.
어떤 양치 모드와 강도를 사용해야 하는지 궁금하신가요? 더 이상 고민하지 않아도 됩니다. 칫솔모에 내장된 마이크로칩이 다이아몬드클린 스마트에 사용해야 할 모드와 강도를 알려줍니다. 예를 들어, 잇몸 관리 칫솔모를 클릭하면 칫솔에서 최적의 모드와 강도를 선택해 잇몸을 부드럽고 효과적으로 관리해 줍니다. 여러분은 전원 버튼을 누르기만 하면 됩니다.
칫솔모는 시간이 지남에 따라 마모되고 플라그 제거 효과가 떨어지게 됩니다. 스마트 칫솔모 인식 기능을 사용하면 칫솔모 교체 시기를 놓치지 않을 수 있습니다. 칫솔이 각 칫솔모의 사용 기간과 사용 강도를 추적해 교체 시기를 알려줍니다. 필립스 소닉케어 앱에서는 칫솔모의 수명을 모니터링하고 칫솔모가 떨어지지 않도록 교체용 칫솔모를 주문할 수도 있습니다.
다이아몬드클린 스마트에는 여러분의 양치에 필요한 사항을 모두 충족시켜 주는 5가지 모드가 지원됩니다. Clean 모드는 탁월한 일상 양치에, White+는 착색 제거에, Deep Clean+는 입안이 상쾌해지는 꼼꼼한 양치에, Gum Health는 잇몸을 위한 부드러우면서도 효과적인 세정에, 그리고 Tongue Care는 혀 관리에 적합한 모드입니다. 이 모드는 혀의 잔여물을 분해하고 불쾌한 입 냄새의 원인이 되는 박테리아를 없애 줍니다. 3단계 강도 설정이 지원되므로 깨끗한 세정을 위한 강도 높은 설정과 민감한 구강을 위한 낮은 강도의 설정 중에서 선택할 수 있습니다.
단 한 번의 완충으로 2주 동안 사용할 수 있습니다. 여행 중에 배터리가 부족해질 경우에도 고급스러운 USB 여행용 케이스를 충전기로 사용할 수 있으니 걱정 없습니다. 칫솔을 케이스에 넣고 노트북에 연결하거나 벽면 콘센트에 플러그를 꽂아두세요. 집에서 충전할 경우에는 화장실에 둔 세련된 디자인의 충전컵에 칫솔을 넣기만 하면 됩니다. 양치 후 입 안을 헹굴 때에도 이 컵을 사용할 수 있습니다.
양치하는 중에 놓친 부위가 있을 경우 앱의 추가 세정 기능이 이를 알려줍니다. 칫솔이 닿지 않은 부위로 돌아갈 수 있어 매번 양치할 때마다 자신 있게 완벽한 세정을 할 수 있습니다.
연결
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
호환성
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
BrushSync 모드 페어링
스마트 센서 기술
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.