5가지 양치모드와 3단계 강도 설정 중 선택

다이아몬드클린 스마트에는 여러분의 양치에 필요한 사항을 모두 충족시켜 주는 5가지 모드가 지원됩니다. Clean 모드는 탁월한 일상 양치에, White+는 착색 제거에, Deep Clean+는 입안이 상쾌해지는 꼼꼼한 양치에, Gum Health는 잇몸을 위한 부드러우면서도 효과적인 세정에, 그리고 Tongue Care는 혀 관리에 적합한 모드입니다. 이 모드는 혀의 잔여물을 분해하고 불쾌한 입 냄새의 원인이 되는 박테리아를 없애 줍니다. 3단계 강도 설정이 지원되므로 깨끗한 세정을 위한 강도 높은 설정과 민감한 구강을 위한 낮은 강도의 설정 중에서 선택할 수 있습니다.