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    1000 시리즈 에어프라이어 1000 시리즈 6.2L

    NA130/00

    번거로움 없이 풍부한 맛

    겉은 바삭하고 속은 부드럽게. 독보적인 래피드 에어 테크놀로지로 시간과 에너지를 절약하면서도 맛을 그대로 유지할 수 있습니다. 시간과 온도를 조절하기만 하면 15분 이내에 맛있고 건강한 요리와 간식을 즐길 수 있습니다.

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    1000 시리즈 에어프라이어 1000 시리즈 6.2L

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    번거로움 없이 풍부한 맛

    래피드 에어 테크놀로지로 맛있고 바삭하게

    • 편리한 사용
    • 시간과 에너지 절약
    • 더 적은 오일
    • 시간 및 온도 조절 가능
    최대 90%까지 지방을 줄인 건강한 요리를 즐기세요*

    최대 90%까지 지방을 줄인 건강한 요리를 즐기세요*

    이제 거의 기름을 넣지 않고도 건강하면서도 맛에 양보하지 않고 죄책감 없는 음식을 만들 수 있습니다.

    하나의 편리한 기기로 12가지 요리 방법 제공

    하나의 편리한 기기로 12가지 요리 방법 제공

    에어프라이어, 베이킹, 그릴, 로스팅 등 다양한 요리가 가능합니다. 빠른 재가열, 해동, 건조 등 12가지 요리 방법을 위해 시간과 온도를 쉽게 조절할 수 있습니다.

    HomeID 앱에서 확인할 수 있는 에어프라이어 맞춤형 맛있는 레시피

    HomeID 앱에서 확인할 수 있는 에어프라이어 맞춤형 맛있는 레시피

    에어프라이어를 위한 수천 가지의 무료 레시피와 특수 설정을 확인해 보세요. 사용자의 93%는 HomeID 앱이 요리를 더 쉽게 만들어준다고 답했습니다.**

    빠르고 간편한 세척

    빠르고 간편한 세척

    들러붙지 않는 회오리판으로 세척 시간을 줄일 수 있고, 냄비는 식기세척기에 넣을 수 있습니다.

    6.2L 용량으로 간편한 요리 및 스낵 조리

    6.2L 용량으로 간편한 요리 및 스낵 조리

    컴팩트형 디자인으로 크거나 작은 모든 주방에 적합합니다. 6.2리터 팬에 튀김 요리 800g, 닭다리 8개 또는 야채 800g까지 넣을 수 있습니다.

    시간 절약 및 전기 요금 절감

    시간 절약 및 전기 요금 절감

    오븐 대신 필립스 에어프라이어로 조리하면 최대 50% 더 빠르게 조리하고 최대 70%까지 에너지를 절약할 수 있습니다.***

    래피드 에어 테크놀로지로 맛있고 바삭한 맛

    래피드 에어 테크놀로지로 맛있고 바삭한 맛

    겉은 바삭하고 속은 부드러우며 기름은 거의 넣지 않거나 전혀 넣지 않아도 됩니다. 불가사리 형태로 독특하게 디자인된 래피드 에어 테크놀로지가 완벽한 공기 흐름을 만들어 매번 빠르고 맛있게 요리할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      식기세척기 사용가능 부품

    • 원산지

      생산지
      중국

    • 기술 사양

      소비전력
      1700W
      전압
      220-240V
      빈도
      50~60Hz
      팩에 포함된 개수
      1
      배터리 제품
      아니요

    • 일반 사양

      재질
      플라스틱
      부재질
      메탈
      용량
      6.2L
      내열성
      미끄럼 방지 받침
      투명 뚜껑
      아니요
      인터페이스
      아날로그
      코드 길이
      0.8m
      코드 보관
      보온 기능
      아니요
      프로그램
      12
      바스켓 수
      1
      탈착 가능한 바스켓
      타이머
      리모컨
      아니요
      인터넷 연결
      아니요
      테크놀로지
      래피드 에어 테크놀로지
      내장 전원 스위치
      아니요
      자동 전원 차단
      온도 조절 장치
      아니요
      전원 표시등
      아니요
      열이 전달되지 않는 손잡이
      식기세척기 사용 가능
      온도 표시기
      아니요
      쿨월 포함
      최대 온도(°C)
      200°C
      관련 액세서리 1
      2단 조리 세트
      관련 액세서리 2
      그릴 세트
      관련 액세서리 3
      아침 식사 세트
      논스틱 코팅
      보증
      2
      단일 또는 듀얼 바스켓
      단일 바스켓
      연결
      연결되지 않음

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      309mm
      제품 넓이
      403mm
      제품 높이
      308mm
      제품 중량
      4.05kg
      제품 규격
      309 x 403 x 308mm
      포장 길이
      370mm
      포장 폭
      370mm
      포장 높이
      335mm
      포장 중량
      5.35kg
      포장 규격
      370x370x335mm

    • 내구성

      케이스
      > 90% 재활용 재료
      매뉴얼
      100% 재활용 종이

    Badge-D2C

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    • ***필립스 에어프라이어를 사용한 실험실 내부 측정을 기준으로 한 평균 백분율. 닭가슴살(AF 설정 160C, 예열 안 함) 또는 연어살(AF 설정 200C, 예열 안 함) 조리와 A 등급 오븐 사용 비교.

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