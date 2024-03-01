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번거로움 없이 풍부한 맛
겉은 바삭하고 속은 부드럽게. 독보적인 래피드 에어 테크놀로지로 시간과 에너지를 절약하면서도 맛을 그대로 유지할 수 있습니다. 시간과 온도를 조절하기만 하면 15분 이내에 맛있고 건강한 요리와 간식을 즐길 수 있습니다.모든 혜택 보기
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이제 거의 기름을 넣지 않고도 건강하면서도 맛에 양보하지 않고 죄책감 없는 음식을 만들 수 있습니다.
에어프라이어, 베이킹, 그릴, 로스팅 등 다양한 요리가 가능합니다. 빠른 재가열, 해동, 건조 등 12가지 요리 방법을 위해 시간과 온도를 쉽게 조절할 수 있습니다.
에어프라이어를 위한 수천 가지의 무료 레시피와 특수 설정을 확인해 보세요. 사용자의 93%는 HomeID 앱이 요리를 더 쉽게 만들어준다고 답했습니다.**
들러붙지 않는 회오리판으로 세척 시간을 줄일 수 있고, 냄비는 식기세척기에 넣을 수 있습니다.
컴팩트형 디자인으로 크거나 작은 모든 주방에 적합합니다. 6.2리터 팬에 튀김 요리 800g, 닭다리 8개 또는 야채 800g까지 넣을 수 있습니다.
오븐 대신 필립스 에어프라이어로 조리하면 최대 50% 더 빠르게 조리하고 최대 70%까지 에너지를 절약할 수 있습니다.***
겉은 바삭하고 속은 부드러우며 기름은 거의 넣지 않거나 전혀 넣지 않아도 됩니다. 불가사리 형태로 독특하게 디자인된 래피드 에어 테크놀로지가 완벽한 공기 흐름을 만들어 매번 빠르고 맛있게 요리할 수 있습니다.
일반 사양
원산지
기술 사양
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크기 및 무게
내구성
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