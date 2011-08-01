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리프트 앤 컷
필립스 면도기 파워터치(PowerTouch)가 당신의 아침을 활기차게 해드립니다. 유선 방식으로도 작동되어 전원이 방전되어도 사용 가능합니다. 리프트 앤 컷 면도날이 적용된 파워터치의 밀착 면도로 아침 준비 시간을 여유롭게 만들어 줍니다.모든 혜택 보기
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리프트 앤 컷 이중 면도날 시스템이 피부 아래의 수염도 들어올려 편안하게 면도합니다.
얼굴 및 목의 모든 굴곡에 맞게 자동 조절되어 보다 매끄러운 면도가 가능합니다.
첫 번째 면도날이 수염을 들어 올려주고 두 번째 면도날이 피부 표면에 남지 않게 깊숙이 면도하여 매끄러운 피부를 느낄 수 있습니다.
에너지 절약형의 강력한 리튬 이온 배터리가 탑재되어 한 번 충전으로 기존보다 더 오래 사용하실 수 있습니다. 8시간 충전으로 약 15회 사용 가능하며 45분 이상 면도할 수 있습니다. 3분만 충전해도 1회 사용에 충분합니다.
유선 및 무선으로 사용 가능
간편하게 헤드를 열고 흐르는 물에 깨끗이 세척하세요.
표시: 배터리 완전 충전, 배터리 부족, 충전, 쉐이빙헤드 교체, 고속 충전
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
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