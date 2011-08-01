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    Shaver series 3000 건식 전기면도기

    PT730/14

    밀착 면도

    필립스 면도기 파워터치(Power Touch)가 아침을 활기차게 해드립니다. 보다 길어진 사용 시간, 세척 가능한 헤드 그리고 검증된 듀얼프리시즌 면도날이 적용된 파워터치는 더욱 강력해진 면도로 아침 준비 시간을 여유롭게 만들어 줍니다.

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    Shaver series 3000 건식 전기면도기

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    밀착 면도

    듀얼프리시젼으로 간편하게 면도

    • 듀얼프리시젼 유연한 헤드
    • 8시간 충전 시 최대 40분간 무선 사용
    • 팝업 트리머
    긴 수염과 짧은 수염 모두에 적합한 듀얼프리시젼 헤드

    긴 수염과 짧은 수염 모두에 적합한 듀얼프리시젼 헤드

    듀얼프리시젼 면도날은 수염 길이에 상관 없이 부드럽게 면도해 줍니다. 긴 수염을 면도하는 홈과 짧은 수염을 면도하는 망으로 설계되었습니다.

    뛰어난 밀착력이 얼굴과 목의 굴곡에 맞게 조절

    뛰어난 밀착력이 얼굴과 목의 굴곡에 맞게 조절

    얼굴 및 목의 모든 굴곡에 맞게 자동 조절되어 보다 매끄러운 면도가 가능합니다.

    수퍼 리프트 앤 컷 면도날로 완벽한 밀착 면도

    수퍼 리프트 앤 컷 면도날로 완벽한 밀착 면도

    첫 번째 면도날이 수염을 들어 올려주고 두 번째 면도날이 피부 표면에 남지 않게 깊숙이 면도하여 매끄러운 피부를 느낄 수 있습니다.

    45분 이상 면도 (8시간 완전 충전 시)

    45분 이상 면도 (8시간 완전 충전 시)

    에너지 절약형의 강력한 리튬 이온 배터리가 탑재되어 한 번 충전으로 기존보다 더 오래 사용하실 수 있습니다. 8시간 충전으로 약 15회 사용 가능하며 45분 이상 면도할 수 있습니다. 3분만 충전해도 1회 사용에 충분합니다.

    간편한 물 세척이 가능

    간편한 물 세척이 가능

    간편하게 헤드를 열고 흐르는 물에 깨끗이 세척하세요.

    유선 및 무선으로 사용 가능

    유선 및 무선으로 사용 가능

    유선 및 무선으로 사용 가능

    LED 디스플레이

    LED 디스플레이

    표시: 배터리 완전 충전, 배터리 부족, 충전, 쉐이빙헤드 교체, 고속 충전

    기술 사양

    • 액세서리

      유지관리
      • 청소용 브러시
      • 보호캡

    • 소비전력

      자동 전압
      100-240V
      배터리 유형
      리튬 이온
      대기 전력
      < 0.2  W
      최대 소비 전력
      5.4  W

    • 디자인

      핸들
      • 미끄럼 방지
      • 인체공학적 이지그립
      • 고무

    • 서비스

      보증
      2년 무상 보증
      교체용 헤드
      • HQ8로 2년마다 교체
      • HQ8이 SH50으로 대체됨

    • 면도 성능

      면도 시스템
      듀얼프리시젼 헤드
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      뛰어난 밀착력

    • 편리한 사용

      세척
      • 빠른 수염받이 세척
      • 물세척이 가능한 방수 면도기
      디스플레이
      LED 표시등 1개
      작동
      • 충전식 배터리
      • 유선 및 무선
      면도 시간
      45분 이상, 최대 15회 사용
      충전 시간
      • 1회 면도를 위한 3분 고속 충전
      • 8시간
      디스플레이 표시
      • 배터리 완전 충전
      • 배터리 부족
      • 충전
      • 면도헤드 교체
      • 고속 충전

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