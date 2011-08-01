PT730/14
밀착 면도
필립스 면도기 파워터치(Power Touch)가 아침을 활기차게 해드립니다. 보다 길어진 사용 시간, 세척 가능한 헤드 그리고 검증된 듀얼프리시즌 면도날이 적용된 파워터치는 더욱 강력해진 면도로 아침 준비 시간을 여유롭게 만들어 줍니다.모든 혜택 보기
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듀얼프리시젼 면도날은 수염 길이에 상관 없이 부드럽게 면도해 줍니다. 긴 수염을 면도하는 홈과 짧은 수염을 면도하는 망으로 설계되었습니다.
얼굴 및 목의 모든 굴곡에 맞게 자동 조절되어 보다 매끄러운 면도가 가능합니다.
첫 번째 면도날이 수염을 들어 올려주고 두 번째 면도날이 피부 표면에 남지 않게 깊숙이 면도하여 매끄러운 피부를 느낄 수 있습니다.
에너지 절약형의 강력한 리튬 이온 배터리가 탑재되어 한 번 충전으로 기존보다 더 오래 사용하실 수 있습니다. 8시간 충전으로 약 15회 사용 가능하며 45분 이상 면도할 수 있습니다. 3분만 충전해도 1회 사용에 충분합니다.
간편하게 헤드를 열고 흐르는 물에 깨끗이 세척하세요.
유선 및 무선으로 사용 가능
표시: 배터리 완전 충전, 배터리 부족, 충전, 쉐이빙헤드 교체, 고속 충전
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
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