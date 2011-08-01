PT735/14
더욱 강력해진 밀착 면도
필립스 면도기 파워터치(PowerTouch) 전기 면도기가 아침을 활기차게 해드립니다. 보다 길어진 사용시간, 편리한 세척 기능 그리고 듀얼프리시즌 헤드가 적용되어 아침 준비 시간을 빠르게 마칠 수 있도록 도와줍니다.모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
약 40분 무선 사용으로 최대 14번의 면도가 가능합니다. 8시간 동안 완전히 충전할 경우 언제든지 사용할 수 있습니다.
전기면도기에 장착된 이중 면도날 시스템이 피부 아래의 수염도 들어올려 편안하게 밀착 면도합니다.
얼굴 및 목의 모든 굴곡에 맞춰 자동 조절되어 보다 매끄러운 면도가 가능합니다.
듀얼프리시젼 면도헤드는 보통 길이의 수염을 면도하는 홈과 가장 짧은 수염을 면도하는 망이 있습니다.
QuickRinse 시스템이 적용된 방수 전기면도기로 더욱 빠르게 세척할 수 있습니다
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
편리한 사용
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.