검색어

  • 더욱 강력해진 밀착 면도 더욱 강력해진 밀착 면도 더욱 강력해진 밀착 면도

    Shaver series 3000 건식 전기면도기

    PT735/14

    더욱 강력해진 밀착 면도

    필립스 면도기 파워터치(PowerTouch) 전기 면도기가 아침을 활기차게 해드립니다. 보다 길어진 사용시간, 편리한 세척 기능 그리고 듀얼프리시즌 헤드가 적용되어 아침 준비 시간을 빠르게 마칠 수 있도록 도와줍니다.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Shaver series 3000 건식 전기면도기

    유사 제품

    모두 보기 시리즈 면도기

    더욱 강력해진 밀착 면도

    • 듀얼프리시젼 면도날
    • 유연한 헤드
    8시간 충전으로 약 40분 무선 사용 가능

    8시간 충전으로 약 40분 무선 사용 가능

    약 40분 무선 사용으로 최대 14번의 면도가 가능합니다. 8시간 동안 완전히 충전할 경우 언제든지 사용할 수 있습니다.

    간편 밀착 면도가 가능한 수퍼 리프트 앤 컷 기능

    간편 밀착 면도가 가능한 수퍼 리프트 앤 컷 기능

    전기면도기에 장착된 이중 면도날 시스템이 피부 아래의 수염도 들어올려 편안하게 밀착 면도합니다.

    뛰어난 밀착력이 얼굴과 목의 굴곡에 맞게 조절

    뛰어난 밀착력이 얼굴과 목의 굴곡에 맞게 조절

    얼굴 및 목의 모든 굴곡에 맞춰 자동 조절되어 보다 매끄러운 면도가 가능합니다.

    아주 짧은 수염 그루터기까지 면도가 가능한 듀얼프리시젼 커팅

    아주 짧은 수염 그루터기까지 면도가 가능한 듀얼프리시젼 커팅

    듀얼프리시젼 면도헤드는 보통 길이의 수염을 면도하는 홈과 가장 짧은 수염을 면도하는 망이 있습니다.

    QuickRinse 시스템 방수 면도기

    QuickRinse 시스템 방수 면도기

    QuickRinse 시스템이 적용된 방수 전기면도기로 더욱 빠르게 세척할 수 있습니다

    기술 사양

    • 액세서리

      유지관리
      • 청소용 브러시
      • 보호캡

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 이온
      자동 전압
      100-240V
      대기 전력
      < 0.2  W
      최대 소비 전력
      5.4  W

    • 디자인

      핸들
      • 이지그립
      • 고무 손잡이
      마감
      • 고광택 플라스틱 앞판
      • 래커 데코 링
      색상
      애틀랜틱 블루 및 실버

    • 서비스

      2년 무상 보증
      교체용 헤드
      • HQ8로 2년마다 교체
      • HQ8이 SH50으로 대체됨

    • 면도 성능

      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      뛰어난 밀착력
      면도 시스템
      • 듀얼프리시젼 커팅
      • 수퍼 리프트 앤 컷

    • 편리한 사용

      세척
      • 물세척이 가능한 방수 면도기
      • 빠른 수염받이 세척
      디스플레이
      • LED 표시등 1개
      • 충전 표시
      • 배터리 전력 부족 표시등
      • 배터리 완전 충전 표시등
      • 고속 충전 표시
      충전
      • 충전식
      • 무선 및 유선 작동
      • 1회 면도를 위한 3분 고속 충전
      면도 시간
      약 40분
      충전 시간
      8시간

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.
    Clippin

    예비 부품 또는 액세서리 찾기

    부품 및 액세서리 관련 페이지로 이동

    액세서리

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.