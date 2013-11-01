45분 이상 면도 (8시간 완전 충전 시)

에너지 절약형의 강력한 리튬 이온 배터리가 탑재되어 한 번 충전으로 기존보다 더 오래 사용하실 수 있습니다. 8시간 충전으로 약 15회 사용 가능하며 45분 이상 면도할 수 있습니다. 3분만 충전해도 1회 사용에 충분합니다.