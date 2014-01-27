단종됨
PT877/14
듀얼프리시젼 피봇 헤드
1시간 충전으로 50분간 사용 가능
팝업 트리머
충전대 및 파우치
듀얼프리시젼 면도날은 수염 길이에 상관 없이 부드럽게 면도해 줍니다. 긴 수염을 면도하는 홈과 짧은 수염을 면도하는 망으로 설계되었습니다.
피부에 밀착되는 유연함과 더 넓게 움직일 수 있는 회전력을 갖춘 헤드로 빠르고 편안하게 밀착 면도할 수 있습니다.
에너지 절약형의 강력하고 오래 지속되는 리튬 이온 배터리는 한 번 충전으로 더 긴 시간 사용할 수 있습니다. 1시간 충전으로 약 17회 사용 가능하며 50분 이상 면도할 수 있습니다. 3분만 충전해도 1회 사용에 충분합니다.
4.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
aliolie
27/01/2014
한국
아침 필수품!
남자친구한테 870 선물하면서 남동생에게는 요걸로 선물했어요~ 전기면도기 사용하지 않다가 처음 사용해 보는데, 이제 없으면 안되겠다네요 ㅎㅎ 특히 사회 초년생들에게 선물하면 좋을 듯 합니다!
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 5000 PowerTouch PT877/14 Dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 5000 PowerTouch PT877/14 Dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.