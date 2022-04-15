Beardtrimmer series 5000 방수 수염트리머
단종됨
지원
QT4022/15
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제품 등록
구입 후 90일 이내에 등록하고 보증 연장을 받으세요(약관이 적용될 수 있음).
사용 설명서
중요 정보 설명서
전체 (7)
전원 콘센트에 연결되어 있는 동안 필립스 그루머를 사용할 수 있습니까?
필립스 그루머에 나타나는 기호는 무엇을 의미합니까?
필립스 그루머를 물로 헹궈도 됩니까?
필립스 제품으로 수염을 어떻게 트리밍해야 합니까?
필립스 그루머는 어떻게 세척합니까?
필립스 그루머 또는 클리퍼의 모델 또는 일련 번호는 어디에서 찾을 수 있나요?
여행 시 필립스 그루밍 또는 뷰티 제품을 가져갈 수 있습니까?
필립스 그루머/헤어 클리퍼의 배터리가 빨리 방전됨
필립스 그루머, 트리머 또는 클리퍼가 충전되지 않음
필립스 그루머/헤어 클리퍼가 작동하지 않습니다
필립스 그루머/헤어 클리퍼에서 이상한 소음이 발생합니다
필립스 그루머로 모발이 고르게 트리밍되지 않음
필립스 그루머 사용 후 피부 자극이 발생합니다.