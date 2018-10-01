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    Shaver series 1000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

    S1070/04

    안전한 습식 또는 건식 면도

    이제, 피부 손상 걱정 없이 상쾌한 면도를 즐길 수 있습니다. 면도 젤 또는 폼을 아쿠아터치와 함께 사용하여 더욱 편안하게 면도해 보세요. 아쿠아텍 씰 덕분에 안전하고 상쾌한 습식 면도가 가능해집니다. 간편하고 손쉽게 면도할 수 있는 건식 면도도 활용해 보세요.

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    Shaver series 1000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

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    안전한 습식 또는 건식 면도

    베임과 상처를 방지해주는 설계

    • 피부 보호 시스템
    • 자가 연마 면도날
    • 3방향 플렉스 헤드
    • 팝업 트리머
    간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

    간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

    선호하는 면도 방식을 선택할 수 있습니다. 습식 및 건식 아쿠아텍 씰을 사용해 빠르고 편안하게 건식 면도를 하거나, 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.

    안정적이고 깔끔한 면도를 위한 자가 연마 프리시젼 면도날

    안정적이고 깔끔한 면도를 위한 자가 연마 프리시젼 면도날

    습식이든 건식이든 편안하게 면도할 수 있습니다. 자가 연마 면도날 시스템의 원형 헤드가 피부 위를 부드럽게 미끄러지며 베이거나 상처가 나지 않도록 보호해 줍니다.

    어떤 곡면도 손쉽게 면도하는 3방향 플렉스 헤드

    어떤 곡면도 손쉽게 면도하는 3방향 플렉스 헤드

    독립적으로 움직이는 3방향 플렉스 헤드가 얼굴의 모든 곡선을 따라 조정되고, 깔끔하게 면도할 수 있도록 피부에 밀착되므로 목이나 턱선 같이 까다로운 부분에서도 면도가 손쉽습니다.

    구레나룻 또는 콧수염 손질에 적합

    구레나룻 또는 콧수염 손질에 적합

    팝업 트리머로 스타일을 완성하세요. 콧수염 및 구레나룻 손질에 완벽합니다.

    10시간 충전 시 45분 무선 면도 가능

    10시간 충전 시 45분 무선 면도 가능

    10시간 충전으로 45분 이상 면도기를 작동할 수 있으며, 약 15회의 면도가 가능합니다. 이 면도기는 무선 모드에서만 작동합니다.

    세면대에서 손쉽게 헹굴 수 있는 100% 방수 면도기

    세면대에서 손쉽게 헹굴 수 있는 100% 방수 면도기

    면도기의 헤드를 분리해서 흐르는 물에 깨끗하게 헹구기만 하면 됩니다.

    간편한 사용을 위한 인체공학적 디자인의 손잡이

    간편한 사용을 위한 인체공학적 디자인의 손잡이

    인체공학적으로 디자인된 손잡이는 사용이 간편하여 편안하게 면도할 수 있습니다.

    2년 무상 A/S, 세계 범용 전압, 면도날 교체 가능

    2년 무상 A/S, 세계 범용 전압, 면도날 교체 가능

    모든 필립스 면도기는 2년 무상 A/S를 제공하며 모든 전압에서 사용 가능합니다. 튼튼하고 오래 가는 칼날은 2년 후에 교체하시면 됩니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      유지관리
      보호캡
      팝업 트리머 포함
      가능

    • 소비전력

      자동 전압
      100-240V
      작동 시간
      45분/15회 면도
      충전
      10시간 완충
      배터리 유형
      니켈수소
      대기 전력
      0.1  W
      최대 소비 전력
      2  W

    • 디자인

      핸들
      인체공학적인 손잡이와 그립감
      색상
      아쿠아마린 메탈 및 블랙

    • 서비스

      교체용 헤드
      SH30으로 2년마다 교체
      2년 무상 보증

    • 면도 성능

      면도 시스템
      • 자가 연마 면도날
      • 클로즈컷 면도날 시스템
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      3방향 플렉스 헤드

    • 편리한 사용

      세척
      세척 가능
      습식 및 건식 사용
      습식 및 건식 사용
      디스플레이
      충전 표시등
      작동
      • 무선 사용
      • 사용 전 전원 코드 뽑기

    Badge-D2C

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