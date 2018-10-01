S1070/04
안전한 습식 또는 건식 면도
이제, 피부 손상 걱정 없이 상쾌한 면도를 즐길 수 있습니다. 면도 젤 또는 폼을 아쿠아터치와 함께 사용하여 더욱 편안하게 면도해 보세요. 아쿠아텍 씰 덕분에 안전하고 상쾌한 습식 면도가 가능해집니다. 간편하고 손쉽게 면도할 수 있는 건식 면도도 활용해 보세요.모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
선호하는 면도 방식을 선택할 수 있습니다. 습식 및 건식 아쿠아텍 씰을 사용해 빠르고 편안하게 건식 면도를 하거나, 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.
습식이든 건식이든 편안하게 면도할 수 있습니다. 자가 연마 면도날 시스템의 원형 헤드가 피부 위를 부드럽게 미끄러지며 베이거나 상처가 나지 않도록 보호해 줍니다.
독립적으로 움직이는 3방향 플렉스 헤드가 얼굴의 모든 곡선을 따라 조정되고, 깔끔하게 면도할 수 있도록 피부에 밀착되므로 목이나 턱선 같이 까다로운 부분에서도 면도가 손쉽습니다.
팝업 트리머로 스타일을 완성하세요. 콧수염 및 구레나룻 손질에 완벽합니다.
10시간 충전으로 45분 이상 면도기를 작동할 수 있으며, 약 15회의 면도가 가능합니다. 이 면도기는 무선 모드에서만 작동합니다.
면도기의 헤드를 분리해서 흐르는 물에 깨끗하게 헹구기만 하면 됩니다.
인체공학적으로 디자인된 손잡이는 사용이 간편하여 편안하게 면도할 수 있습니다.
모든 필립스 면도기는 2년 무상 A/S를 제공하며 모든 전압에서 사용 가능합니다. 튼튼하고 오래 가는 칼날은 2년 후에 교체하시면 됩니다.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
편리한 사용
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.