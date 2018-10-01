안전한 습식 또는 건식 면도

이제, 피부 손상 걱정 없이 상쾌한 면도를 즐길 수 있습니다. 면도 젤 또는 폼을 아쿠아터치와 함께 사용하여 더욱 편안하게 면도해 보세요. 아쿠아텍 씰 덕분에 안전하고 상쾌한 습식 면도가 가능해집니다. 간편하고 손쉽게 면도할 수 있는 건식 면도도 활용해 보세요.