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- HQ110
S1131/41
깔끔한 밀착커팅의 기준
필립스 Shaver Series 1000은 자가 연마날과 완전히 세척 가능한 소재, 합리적인 가격으로 쉽고 편리한 면도를 제공합니다.모든 혜택 보기
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깨끗하고 편안한 마감을 위한 필립스 면도기 27개의 PowerCut 면도날이 피부 위의 모든 수염을 깎아 항상 부드럽고 고르게 면도해 줍니다.
전기 면도기를 버튼 터치 한 번으로 쉽게 청소하세요. 면도기 헤드를 젖혀서 연 다음 물로 세척할 수 있습니다.
줄 꼬임 없는 면도를 위해 편리한 무선 면도기를 사용하세요. 배터리가 방전된 경우, 콘센트를 꽂아 유선으로 안정적인 면도를 해보세요..
면도기가 피부를 베지 않으면서 피부에 밀착하도록 설계되었습니다. 4D 플렉스 헤드는 4방향으로 가볍고 유연하게 움직여 매번 깨끗한 면도를 보장합니다.
8시간 충전 후 무선으로 최대 40분 동안 면도할 수 있습니다. 배터리가 방전되었을 때는 전원 코드를 꽂아 면도할 수도 있습니다.
직관적인 표시등을 통해 면도기 배터리 부족, 방전 또는 완전 충전 상태를 확인할 수 있습니다.
이 전기 면도기에 달린 27개의 자가 연마날은 지속적으로 깨끗한 면도를 할 수 있도록 정밀하게 설계되었습니다.
최적의 그립감을 위해 설계된 인체공학적 디자인으로 필립스 면도기를 마음 편히 사용할 수 있습니다.
안심하고 전기 면도기를 세척할 수 있습니다. 최대 1m 수심에서 최대 30분 동안 견딜 수 있는 IPX7 방수 등급을 자랑합니다.
면도를 하지 않을 때나 여행 중일 때는 쉐이빙 헤드를 청결하고 안전한 상태로 유지하세요.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
편리한 사용
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