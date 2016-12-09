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    Shaver 1000 Series 건식 전기 면도기

    S1141/00

    빠르고 깨끗한 면도

    Philips Shaver 1000 Series Electric Shaver gives you a fast, clean shave and good value. The 27 self-sharpening PowerCut Blades, and full washability make the shaver easy to use and always reliable.

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    Shaver 1000 Series 건식 전기 면도기

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    빠르고 깨끗한 면도

    • 전기 면도기
    • 파워 컷 시스템
    • 4D 플렉스 헤드
    • 원터치 오픈
    균일하고 깔끔한 면도를 위한 파워 컷 시스템

    균일하고 깔끔한 면도를 위한 파워 컷 시스템

    27중 자가 연마 스테인리스 면도날이 피부 바로 위에서 각 체모를 일관되게 잘라주므로 항상 매끄럽고 고르게 마무리됩니다. 자가 연마 면도날은 2년 동안 새것처럼 유지됩니다.

    4D 플렉스 헤드가 얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직여 편안하게 면도할 수 있습니다.

    4D 플렉스 헤드가 얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직여 편안하게 면도할 수 있습니다.

    네 방향으로 유연하게 움직이는 면도 헤드가 피부에 고르게 밀착되어 베임과 상처로부터 보호합니다.

    헤드 쉐이빙에 최적

    헤드 쉐이빙에 최적

    얼굴과 머리를 모두 안심하고 면도할 수 있는 다목적 솔루션 면도기

    세척이 간편한 원터치 오픈

    세척이 간편한 원터치 오픈

    버튼을 누르면 면도기 헤드가 열리면서 흐르는 물에 깨끗하게 헹굴 수 있습니다.

    8시간 충전 후 40분 무선 면도 가능

    8시간 충전 후 40분 무선 면도 가능

    내구성이 뛰어난 NiMH 배터리로 8시간 충전 후 40분 동안 면도할 수 있습니다. 약 13회 면도가 가능합니다.

    편안한 조작을 위한 인체공학적 손잡이

    편안한 조작을 위한 인체공학적 손잡이

    그립감을 놓치지 마세요. 고무 소재의 인체공학적 손잡이는 젖은 상태에서도 안전하고 편안함을 유지합니다.

    손쉬운 세척 또는 샤워를 위한 방수 기능

    손쉬운 세척 또는 샤워를 위한 방수 기능

    흐르는 물에 헹구거나 샤워 중에 면도할 수 있습니다. IPX7 방수 등급은 수심 1m에서 최대 30분 동안 담글 수 있음을 의미합니다.

    충전 시기를 알려주는 배터리 표시등

    충전 시기를 알려주는 배터리 표시등

    배터리가 방전되지 않도록 주의하세요. 배터리 표시등이 현재 배터리가 부족한지, 방전되었는지 또는 충전 중인지 알려줍니다.

    편리한 충전

    편리한 충전

    필립스는 제품 제작의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 당사의 목표는 쓰레기를 줄이고 시장에 출시되는 USB 어댑터의 수를 최소화하는 것입니다. 어댑터가 필요한 경우 다음 웹 사이트 www.philips.com/support에서 적합한 전원 장치를 구입할 수 있습니다.

    면도를 하지 않을 때 쉐이빙 헤드를 깨끗하게 유지해주는 보호캡

    면도를 하지 않을 때 쉐이빙 헤드를 깨끗하게 유지해주는 보호캡

    면도를 하지 않을 때나 여행 중일 때는 쉐이빙 헤드를 청결하고 안전한 상태로 유지하세요.

    기술 사양

    • 액세서리

      유지관리
      보호캡

    • 소비전력

      배터리 유형
      니켈수소
      작동 시간
      40분/13회 면도
      충전 시간
      8시간 완충

    • 디자인

      색상
      딥 블랙
      핸들
      인체공학적 손잡이 및 핸들

    • 서비스

      교체용 헤드
      SH30으로 2년마다 교체
      2년 품질 보증서

    • 면도 성능

      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      4D 플렉스 헤드
      면도 시스템
      • 파워 컷 시스템
      • 자가 연마날 27개
      • 분당 55,000번 컷

    • 편리한 사용

      세척
      세척 가능
      디스플레이
      충전 표시등
      충전
      USB-A 충전(5V⎓ / ≥1A)
      작동
      무선 전용
      방수
      • 방수 IPX7
      • 샤워 시 사용 가능

    Badge-D2C

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