S1141/00
빠르고 깨끗한 면도
Philips Shaver 1000 Series Electric Shaver gives you a fast, clean shave and good value. The 27 self-sharpening PowerCut Blades, and full washability make the shaver easy to use and always reliable.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
27중 자가 연마 스테인리스 면도날이 피부 바로 위에서 각 체모를 일관되게 잘라주므로 항상 매끄럽고 고르게 마무리됩니다. 자가 연마 면도날은 2년 동안 새것처럼 유지됩니다.
네 방향으로 유연하게 움직이는 면도 헤드가 피부에 고르게 밀착되어 베임과 상처로부터 보호합니다.
얼굴과 머리를 모두 안심하고 면도할 수 있는 다목적 솔루션 면도기
버튼을 누르면 면도기 헤드가 열리면서 흐르는 물에 깨끗하게 헹굴 수 있습니다.
내구성이 뛰어난 NiMH 배터리로 8시간 충전 후 40분 동안 면도할 수 있습니다. 약 13회 면도가 가능합니다.
그립감을 놓치지 마세요. 고무 소재의 인체공학적 손잡이는 젖은 상태에서도 안전하고 편안함을 유지합니다.
흐르는 물에 헹구거나 샤워 중에 면도할 수 있습니다. IPX7 방수 등급은 수심 1m에서 최대 30분 동안 담글 수 있음을 의미합니다.
배터리가 방전되지 않도록 주의하세요. 배터리 표시등이 현재 배터리가 부족한지, 방전되었는지 또는 충전 중인지 알려줍니다.
필립스는 제품 제작의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 당사의 목표는 쓰레기를 줄이고 시장에 출시되는 USB 어댑터의 수를 최소화하는 것입니다. 어댑터가 필요한 경우 다음 웹 사이트 www.philips.com/support에서 적합한 전원 장치를 구입할 수 있습니다.
면도를 하지 않을 때나 여행 중일 때는 쉐이빙 헤드를 청결하고 안전한 상태로 유지하세요.
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