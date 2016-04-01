S1320/04
편리하고 간편한 면도
Shaver Series 1000을 선택하신다면 합리적인 가격으로 쉽고 간편하게 면도하실 수 있습니다. 4방향 플렉스 헤드가 클로즈컷 면도날 시스템과 결합되어, 부드러운 결과가 보장됩니다.모든 혜택 보기
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힘들이지 않고 면도를 해보세요. 당사의 튼튼한 클로즈컷 면도날은 시간이 흐름에 따라 작동하면서 동시에 스스로를 연마합니다.
독립적으로 움직이는 4방향 플렉스 헤드가 얼굴의 모든 곡선을 따라 조정되므로 목이나 턱 라인에서도 손쉬운 면도가 가능합니다.
충전해서 사용해도 오래오래 면도를 할 수 있습니다. 강력하면서도 효율적인 리튬 이온 배터리 덕분에 시간이 지나도 면도기의 성능이 유지됩니다.
8시간 충전으로 35분 이상 작동하므로 약 11회 정도 면도를 하실 수 있습니다. 이 면도기는 무선 모드에서만 작동합니다.
간단하게 헤드를 분리하고 패키지 안에 포함된 청소용 브러시로 수염을 빼내면 됩니다.
이 면도기는 무선 모드에서만 작동하도록 만들어졌습니다. 면도 전에는 항상 플러그를 뽑아 주세요.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
편리한 사용
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