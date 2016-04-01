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    Shaver series 1000 건식 전기면도기

    S1510/04

    편리하고 간편한 면도

    Shaver Series 1000을 선택하신다면 합리적인 가격으로 쉽고 간편하게 면도하실 수 있습니다. 4방향 플렉스 헤드가 클로즈컷 면도날 시스템과 결합되어, 부드러운 결과가 보장됩니다.

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    Shaver series 1000 건식 전기면도기

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    편리하고 간편한 면도

    목 부위에 동급 최고의 밀착 성능을 제공하는 면도기*

    • 클로즈컷 면도날 시스템
    • 4방향 플렉스 헤드
    • 팝업 트리머
    튼튼한 자가 연마 면도날로 손쉬운 면도

    튼튼한 자가 연마 면도날로 손쉬운 면도

    힘들이지 않고 면도를 해보세요. 당사의 튼튼한 클로즈컷 면도날은 시간이 흐름에 따라 작동하면서 동시에 스스로를 연마합니다.

    어떤 곡면도 손쉽게 면도하는 4방향 플렉스 헤드

    어떤 곡면도 손쉽게 면도하는 4방향 플렉스 헤드

    독립적으로 움직이는 4방향 플렉스 헤드가 얼굴의 모든 곡선을 따라 조정되므로 목이나 턱 라인에서도 손쉬운 면도가 가능합니다.

    시간이 흘러도 유지되는 최대의 성능

    시간이 흘러도 유지되는 최대의 성능

    충전해서 사용해도 오래오래 면도를 할 수 있습니다. 강력하면서도 효율적인 리튬 이온 배터리 덕분에 시간이 지나도 면도기의 성능이 유지됩니다.

    8시간 충전 후 40분 무선 면도 가능

    8시간 충전 후 40분 무선 면도 가능

    8시간 충전으로 40분 이상 작동하므로 약 13회 정도 면도를 하실 수 있습니다. 이 면도기는 무선 모드에서만 작동합니다.

    버튼으로 열고 브러시로 청소

    버튼으로 열고 브러시로 청소

    간단하게 헤드를 분리하고 패키지 안에 포함된 청소용 브러시로 수염을 빼내면 됩니다.

    구레나룻 또는 콧수염 손질에 적합

    구레나룻 또는 콧수염 손질에 적합

    팝업 트리머로 스타일을 완성하세요. 콧수염 및 구레나룻 손질에 완벽합니다.

    코드 없는 무선 전용

    코드 없는 무선 전용

    이 면도기는 무선 모드에서만 작동하도록 만들어졌습니다. 면도 전에는 항상 플러그를 뽑아 주세요.

    기술 사양

    • 액세서리

      유지관리
      • 청소용 브러시
      • 보호캡
      팝업 트리머 포함
      가능

    • 소비전력

      자동 전압
      100-240V
      작동 시간
      40분/13회 면도
      배터리 유형
      리튬 이온
      충전
      8시간 완충
      대기 전력
      0.1  W
      최대 소비 전력
      2  W

    • 디자인

      색상
      블랙 다크 로열 블루
      핸들
      인체공학적인 손잡이와 그립감

    • 서비스

      교체용 헤드
      SH30으로 2년마다 교체
      2년 무상 보증

    • 면도 성능

      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      4방향 플렉스 헤드
      면도 시스템
      클로즈컷 면도날 시스템

    • 편리한 사용

      디스플레이
      배터리 부족 표시등
      작동
      • 무선 사용
      • 사용 전 전원 코드 뽑기

    Badge-D2C

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