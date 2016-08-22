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편리하고 간편한 면도
Shaver Series 3000을 선택하신다면 합리적인 가격으로 쉽고 간편하면서도 더욱 편안하게 면도하실 수 있습니다. 4방향 플렉스 헤드가 컴포트컷 면도날 시스템과 결합되어, 부드러운 결과가 보장됩니다.모든 혜택 보기
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건식으로 편안하게 면도할 수 있습니다. 컴포트 컷 면도날 시스템의 원형 헤드가 피부 위를 부드럽게 미끄러지며 베이거나 상처가 나지 않도록 보호해 줍니다.
독립적으로 움직이는 4방향 플렉스 헤드가 얼굴의 모든 곡선을 따라 조정되므로 목이나 턱 라인에서도 손쉬운 면도가 가능합니다.
충전해서 사용해도 오래오래 면도를 할 수 있습니다. 강력하면서도 효율적인 리튬 이온 배터리 덕분에 시간이 지나도 면도기의 성능이 유지됩니다.
8시간 충전으로 45분 이상 작동하므로 약 15회 정도 면도를 할 수 있습니다. 면도기를 플러그에 꽂은 상태로도 면도가 가능합니다.
간편하게 헤드를 열고 흐르는 물에 깨끗이 세척하세요.
이 면도기는 유선 또는 무선 방식으로 작동하도록 설계되었습니다. 충전 중 면도를 하려면 코드를 사용해도 되고 면도기가 충전되어 있다면 무선으로도 면도할 수 있습니다.
혁신적인 ProtecTube 기술이 적용된 커터의 초박형 포일 가드와 둥글게 처리된 팁이 피부 자극을 막아줍니다. 또한 2개의 칼날은 서로 개별적으로 움직이기 때문에 체모가 끼이지 않아 당기는 느낌이 없습니다.
필립스 코털 트리머는 귀 또는 코 안쪽에도 쉽게 닿을 수 있는 최적의 각도로 설계되었습니다. 필립스 코털 트리머를 사용하면 원치 않는 모든 체모를 효율적으로 제거할 수 있습니다.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
편리한 사용
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