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    Shaver series 3000 건식 전기면도기

    S3110/41

    편리하고 간편한 면도

    Shaver Series 3000을 선택하신다면 합리적인 가격으로 쉽고 간편하면서도 더욱 편안하게 면도하실 수 있습니다. 4방향 플렉스 헤드가 컴포트컷 면도날 시스템과 결합되어, 부드러운 결과가 보장됩니다.

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    Shaver series 3000 건식 전기면도기

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    편리하고 간편한 면도

    편안한 밀착 면도

    • 컴포트 컷 면도날 시스템
    • 4방향 플렉스 헤드
    • 코털 트리머 포함
    원형 모서리가 피부 위로 부드럽게 움직이는 안전한 면도

    원형 모서리가 피부 위로 부드럽게 움직이는 안전한 면도

    건식으로 편안하게 면도할 수 있습니다. 컴포트 컷 면도날 시스템의 원형 헤드가 피부 위를 부드럽게 미끄러지며 베이거나 상처가 나지 않도록 보호해 줍니다.

    어떤 곡면도 손쉽게 면도하는 4방향 플렉스 헤드

    어떤 곡면도 손쉽게 면도하는 4방향 플렉스 헤드

    독립적으로 움직이는 4방향 플렉스 헤드가 얼굴의 모든 곡선을 따라 조정되므로 목이나 턱 라인에서도 손쉬운 면도가 가능합니다.

    시간이 흘러도 유지되는 최대의 성능

    시간이 흘러도 유지되는 최대의 성능

    충전해서 사용해도 오래오래 면도를 할 수 있습니다. 강력하면서도 효율적인 리튬 이온 배터리 덕분에 시간이 지나도 면도기의 성능이 유지됩니다.

    8시간 충전 후 45분 무선 면도 가능

    8시간 충전 후 45분 무선 면도 가능

    8시간 충전으로 45분 이상 작동하므로 약 15회 정도 면도를 할 수 있습니다. 면도기를 플러그에 꽂은 상태로도 면도가 가능합니다.

    세척이 간편한 원터치 오픈

    세척이 간편한 원터치 오픈

    간편하게 헤드를 열고 흐르는 물에 깨끗이 세척하세요.

    유선 및 무선으로 사용 가능

    유선 및 무선으로 사용 가능

    이 면도기는 유선 또는 무선 방식으로 작동하도록 설계되었습니다. 충전 중 면도를 하려면 코드를 사용해도 되고 면도기가 충전되어 있다면 무선으로도 면도할 수 있습니다.

    당김, 베임, 상처를 방지하는 고급 보호 시스템

    당김, 베임, 상처를 방지하는 고급 보호 시스템

    혁신적인 ProtecTube 기술이 적용된 커터의 초박형 포일 가드와 둥글게 처리된 팁이 피부 자극을 막아줍니다. 또한 2개의 칼날은 서로 개별적으로 움직이기 때문에 체모가 끼이지 않아 당기는 느낌이 없습니다.

    귀털 또는 코털을 손쉽게 제거

    필립스 코털 트리머는 귀 또는 코 안쪽에도 쉽게 닿을 수 있는 최적의 각도로 설계되었습니다. 필립스 코털 트리머를 사용하면 원치 않는 모든 체모를 효율적으로 제거할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      유지관리
      보호캡
      코털 트리머 포함

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 이온
      자동 전압
      100-240V
      작동 시간
      45분/15회 면도
      충전
      8시간 완충
      대기 전력
      0.1  W
      최대 소비 전력
      9  W

    • 디자인

      핸들
      인체공학적인 손잡이와 그립감
      색상
      프리시젼 블랙 블랙

    • 서비스

      교체용 헤드
      SH30으로 2년마다 교체
      2년 무상 보증

    • 면도 성능

      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      4방향 플렉스 헤드
      면도 시스템
      컴포트 컷 면도날 시스템

    • 편리한 사용

      세척
      세척 가능
      디스플레이
      • 배터리 부족 표시등
      • 면도헤드 교환 표시등
      작동
      유무선 사용

    Badge-D2C

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