당김, 베임, 상처를 방지하는 고급 보호 시스템

혁신적인 ProtecTube 기술이 적용된 커터의 초박형 포일 가드와 둥글게 처리된 팁이 피부 자극을 막아줍니다. 또한 2개의 칼날은 서로 개별적으로 움직이기 때문에 체모가 끼이지 않아 당기는 느낌이 없습니다.