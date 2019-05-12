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더 유연해진 밀착커팅의 기준
필립스 Shaver Series 3000 는 편리하고 편안한 면도를 제공합니다. 5D 플렉스 헤드, 파워 컷 시스템, 습식 또는 건식 기능으로 깨끗하고 편안한 면도 결과를 제공합니다.모든 혜택 보기
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필립스 Shaver 3000은 5방향 회전으로 얼굴 및 목의 모든 윤곽과 곡선을 따라 움직입니다. 이 면도기는 피부 바로 위까지 수염을 자르기 때문에 부드럽고 균일한 마무리를 선사합니다.
깨끗하고 편안한 마감을 위한 필립스 면도기 27개의 PowerCut 면도날이 피부 위의 모든 수염을 깎아 항상 부드럽고 고르게 면도해 줍니다.
습식 및 건식 면도를 선택할 수 있습니다. 간편한 건식 면도 혹은 마음에 드는 폼이나 젤을 이용하는 상쾌한 습식 면도 중 하나를 선택할 수 있습니다.
집에서나 이동 중에 사용할 수 있는 면도기입니다. 1시간 충전으로 60분간 면도하거나 전원에 연결하여 즉시 연속 사용할 수 있습니다.
전기 면도기를 버튼 터치 한 번으로 쉽게 청소하세요. 면도기 헤드를 젖혀서 연 다음 물로 세척할 수 있습니다.
직관적인 표시등을 통해 면도기 배터리 부족, 방전 또는 완전 충전 상태를 확인할 수 있습니다.
급히 면도를 해야 하나요? 면도기를 5분간 전원에 연결하여 충전하면 1회 사용에 충분합니다.
이 전기 면도기에 달린 27개의 자가 연마날은 지속적으로 깨끗한 면도를 할 수 있도록 정밀하게 설계되었습니다.
팝업 트리머로 콧수염과 구레나룻도 다듬어 간편하게 완벽한 모습을 갖춰보세요.
최적의 그립감을 위해 설계된 인체공학적 디자인으로 필립스 면도기를 마음 편히 사용할 수 있습니다.
정밀하고 간편한 사용을 위해 인체공학적으로 설계된 습식 및 건식 전기 면도기의 손잡이가 샤워 중에나 세면대에서 탁월한 그립을 선사합니다.
면도를 하지 않을 때나 여행 중일 때는 쉐이빙 헤드를 청결하고 안전한 상태로 유지하세요.
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