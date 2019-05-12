편안한 면도를 위해 얼굴 윤곽을 따라 움직임

필립스 Shaver 3000은 5방향 회전으로 얼굴 및 목의 모든 윤곽과 곡선을 따라 움직입니다. 이 면도기는 피부 바로 위까지 수염을 자르기 때문에 부드럽고 균일한 마무리를 선사합니다.