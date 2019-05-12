검색어

  • 더 유연해진 밀착커팅의 기준 더 유연해진 밀착커팅의 기준 더 유연해진 밀착커팅의 기준

    Shaver series 3000 습식 또는 건식 전기 면도기, Series 3000

    S3233/52

    더 유연해진 밀착커팅의 기준

    필립스 Shaver Series 3000 는 편리하고 편안한 면도를 제공합니다. 5D 플렉스 헤드, 파워 컷 시스템, 습식 또는 건식 기능으로 깨끗하고 편안한 면도 결과를 제공합니다.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Shaver series 3000 습식 또는 건식 전기 면도기, Series 3000

    유사 제품

    모두 보기 시리즈 면도기

    더 유연해진 밀착커팅의 기준

    • 5D 플렉스 헤드
    • 파워 컷 시스템
    • 60분 면도, 1시간 충전
    • 여행용 파우치
    편안한 면도를 위해 얼굴 윤곽을 따라 움직임

    편안한 면도를 위해 얼굴 윤곽을 따라 움직임

    필립스 Shaver 3000은 5방향 회전으로 얼굴 및 목의 모든 윤곽과 곡선을 따라 움직입니다. 이 면도기는 피부 바로 위까지 수염을 자르기 때문에 부드럽고 균일한 마무리를 선사합니다.

    피부 위에서 부드럽게 움직여 매끄럽고 고르게 마무리할 수 있습니다.

    피부 위에서 부드럽게 움직여 매끄럽고 고르게 마무리할 수 있습니다.

    깨끗하고 편안한 마감을 위한 필립스 면도기 27개의 PowerCut 면도날이 피부 위의 모든 수염을 깎아 항상 부드럽고 고르게 면도해 줍니다. 

    간편한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도 중에 선택

    간편한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도 중에 선택

    습식 및 건식 면도를 선택할 수 있습니다. 간편한 건식 면도 혹은 마음에 드는 폼이나 젤을 이용하는 상쾌한 습식 면도 중 하나를 선택할 수 있습니다.

    1시간 충전 후 60분 무선 면도 가능

    1시간 충전 후 60분 무선 면도 가능

    집에서나 이동 중에 사용할 수 있는 면도기입니다. 1시간 충전으로 60분간 면도하거나 전원에 연결하여 즉시 연속 사용할 수 있습니다. 

    세척이 간편한 원터치 오픈

    세척이 간편한 원터치 오픈

    전기 면도기를 버튼 터치 한 번으로 쉽게 청소하세요. 면도기 헤드를 젖혀서 연 다음 물로 세척할 수 있습니다.

    충전 확인

    충전 확인

    면도기의 전원이 얼마나 남았는지 확인해 보세요. 배터리가 완전히 충전되었는지, 부족한지, 충전 중인지 3단계 배터리 표시등으로 확인할 수 있습니다.

    단시간 면도를 위한 5분 파워 부스트

    단시간 면도를 위한 5분 파워 부스트

    급히 면도를 해야 하나요? 면도기를 5분간 전원에 연결하여 충전하면 1회 사용에 충분합니다.

    피부 위에서의 부드럽게 움직임과 편안하고 고른 면도

    피부 위에서의 부드럽게 움직임과 편안하고 고른 면도

    이 전기 면도기에 달린 27개의 자가 연마날은 지속적으로 깨끗한 면도를 할 수 있도록 정밀하게 설계되었습니다.

    콧수염과 구레나룻까지 다듬기

    콧수염과 구레나룻까지 다듬기

    팝업 트리머로 콧수염과 구레나룻도 다듬어 간편하게 완벽한 모습을 갖춰보세요.

    최적의 손잡이 디자인

    최적의 손잡이 디자인

    최적의 그립감을 위해 설계된 인체공학적 디자인으로 필립스 면도기를 마음 편히 사용할 수 있습니다.

    안전한 면도를 위한 미끄럼 방지 손잡이

    안전한 면도를 위한 미끄럼 방지 손잡이

    정밀하고 간편한 사용을 위해 인체공학적으로 설계된 습식 및 건식 전기 면도기의 손잡이가 샤워 중에나 세면대에서 탁월한 그립을 선사합니다.

    집에서 또는 이동 중에도 편리한 보관

    집에서 또는 이동 중에도 편리한 보관

    편리한 여행용 파우치로 집에서나 이동 중에도 안전하고 간편하게 보관할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      휴대용 파우치
      여행용 파우치
      유지관리
      보호캡

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 이온
      자동 전압
      100-240V
      작동 시간
      60분
      충전
      1시간 완충

    • 디자인

      색상
      다크 문
      핸들
      • 인체공학적인 손잡이와 그립감
      • 미끄럼 방지 고무 핸들

    • 서비스

      교체용 헤드
      SH30으로 2년마다 교체
      2년 품질 보증서

    • 면도 성능

      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      5D 플렉스 헤드
      면도 시스템
      파워 컷 시스템

    • 편리한 사용

      세척
      • 원터치 오픈
      • 세척 가능
      디스플레이
      3단계 배터리 표시등
      습식 및 건식 사용
      습식 및 건식 면도
      작동
      • 사용 전 전원 코드 뽑기
      • 무선 전용

    구성품

    포장 사진

    기타 구성품

    • HQ110

    추가 액세서리를 찾으십니까? 부품 및 액세서리 보기

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.
    Clippin

    예비 부품 또는 액세서리 찾기

    부품 및 액세서리 관련 페이지로 이동

    액세서리

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.