놀라움. 혁신. 회전.

1939년, 필립스는 남성의 면도 방식을 바꿔 놓았습니다. 이후, 혁신을 거듭해 온 필립스는 이제 가장 튼튼하고 현대적인 면도기에 최신 기술이 결합된 Philishave 스페셜 에디션으로 이 역사를 기념하고자 합니다.