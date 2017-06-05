S3570/06
안전한 습식 또는 건식 면도
Shaver Series 3000을 선택하신다면 합리적인 가격으로 쉽고 간편하면서도 더욱 편안하게 면도하실 수 있습니다. 4방향 플렉스 헤드가 컴포트컷 면도날 시스템과 결합되어, 부드러운 결과가 보장됩니다.모든 혜택 보기
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습식이든 건식이든 편안하게 면도할 수 있습니다. 컴포트컷 면도날 시스템의 원형 헤드가 피부 위를 부드럽게 미끄러지며 베이거나 상처가 나지 않도록 보호해 줍니다.
독립적으로 움직이는 4방향 플렉스 헤드가 얼굴의 모든 곡선을 따라 조정되므로 목이나 턱 라인에서도 손쉬운 면도가 가능합니다.
선호하는 면도 방식을 선택할 수 있습니다. 습식 및 건식 아쿠아텍 씰을 사용해 빠르고 편안하게 건식 면도를 하거나, 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.
충전해서 사용해도 오래오래 면도를 할 수 있습니다. 강력하면서도 효율적인 리튬 이온 배터리 덕분에 시간이 지나도 면도기의 성능이 유지됩니다.
1시간 충전으로 50분 이상 면도기를 작동할 수 있으며, 약 17회 사용할 수 있습니다. 이 면도기는 무선 모드에서만 작동합니다.
간편하게 헤드를 열고 흐르는 물에 깨끗이 세척하세요.
팝업 트리머로 스타일을 완성하세요. 콧수염 및 구레나룻 손질에 완벽합니다.
이 면도기는 무선 모드에서만 작동하도록 만들어졌습니다. 면도 전에는 항상 플러그를 뽑아 주세요.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
편리한 사용
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