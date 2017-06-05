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    Shaver series 3000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

    S3570/06

    안전한 습식 또는 건식 면도

    Shaver Series 3000을 선택하신다면 합리적인 가격으로 쉽고 간편하면서도 더욱 편안하게 면도하실 수 있습니다. 4방향 플렉스 헤드가 컴포트컷 면도날 시스템과 결합되어, 부드러운 결과가 보장됩니다.

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    Shaver series 3000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

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    안전한 습식 또는 건식 면도

    일반 면도날보다 10배 더 안전하게 보호

    • 컴포트 컷 면도날 시스템
    • 4방향 플렉스 헤드
    • 팝업 트리머
    원형 모서리가 피부 위로 부드럽게 움직이는 안전한 면도

    원형 모서리가 피부 위로 부드럽게 움직이는 안전한 면도

    습식이든 건식이든 편안하게 면도할 수 있습니다. 컴포트컷 면도날 시스템의 원형 헤드가 피부 위를 부드럽게 미끄러지며 베이거나 상처가 나지 않도록 보호해 줍니다.

    어떤 곡면도 손쉽게 면도하는 4방향 플렉스 헤드

    어떤 곡면도 손쉽게 면도하는 4방향 플렉스 헤드

    독립적으로 움직이는 4방향 플렉스 헤드가 얼굴의 모든 곡선을 따라 조정되므로 목이나 턱 라인에서도 손쉬운 면도가 가능합니다.

    간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

    간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

    선호하는 면도 방식을 선택할 수 있습니다. 습식 및 건식 아쿠아텍 씰을 사용해 빠르고 편안하게 건식 면도를 하거나, 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.

    시간이 흘러도 유지되는 최대의 성능

    시간이 흘러도 유지되는 최대의 성능

    충전해서 사용해도 오래오래 면도를 할 수 있습니다. 강력하면서도 효율적인 리튬 이온 배터리 덕분에 시간이 지나도 면도기의 성능이 유지됩니다.

    1시간 충전 후 50분 무선 면도 가능

    1시간 충전 후 50분 무선 면도 가능

    1시간 충전으로 50분 이상 면도기를 작동할 수 있으며, 약 17회 사용할 수 있습니다. 이 면도기는 무선 모드에서만 작동합니다.

    세척이 간편한 원터치 오픈

    세척이 간편한 원터치 오픈

    간편하게 헤드를 열고 흐르는 물에 깨끗이 세척하세요.

    구레나룻 또는 콧수염 손질에 적합

    구레나룻 또는 콧수염 손질에 적합

    팝업 트리머로 스타일을 완성하세요. 콧수염 및 구레나룻 손질에 완벽합니다.

    코드 없는 무선 전용

    코드 없는 무선 전용

    이 면도기는 무선 모드에서만 작동하도록 만들어졌습니다. 면도 전에는 항상 플러그를 뽑아 주세요.

    기술 사양

    • 액세서리

      휴대용 파우치
      소프트 파우치
      유지관리
      보호캡
      받침대
      충전대
      팝업 트리머 포함
      가능

    • 소비전력

      충전
      • 1시간 완충
      • 5분 고속 충전 시 1회 면도
      배터리 유형
      리튬 이온
      자동 전압
      100-240V
      작동 시간
      50분/17회 면도
      대기 전력
      0.1  W
      최대 소비 전력
      9  W

    • 디자인

      핸들
      인체공학적인 손잡이와 그립감
      색상
      검정색 - 청회색

    • 서비스

      2년 무상 보증
      교체용 헤드
      SH30으로 매년 교체

    • 면도 성능

      면도 시스템
      컴포트 컷 면도날 시스템
      피부 보호
      습식 및 건식 면도가 가능한 아쿠아텍 기능
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      4방향 플렉스 헤드

    • 편리한 사용

      습식 및 건식 사용
      습식 및 건식 사용
      세척
      세척 가능
      디스플레이
      • 배터리 부족 표시등
      • 면도헤드 교환 표시등
      작동
      • 무선 사용
      • 사용 전 전원 코드 뽑기

    Badge-D2C

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